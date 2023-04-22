Погода на завтра, 22 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 22 квітня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 22 квітня, на Волині очікують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Уночі прогнозують заморозки. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на ґрунті – місцями заморозки 0,-2°, вдень – 12-17° тепла.

За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.

Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 8° до +15°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого мученика Вадима, архімандрита. У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: «Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні». Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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