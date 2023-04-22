Погода на завтра, 22 квітня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у



Уночі прогнозують заморозки. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на ґрунті – місцями заморозки 0,-2°, вдень – 12-17° тепла.



За даними



Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 8° до +15°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого мученика Вадима, архімандрита. У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: «Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні». Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 22 квітня, на Волині очікують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Уночі прогнозують заморозки. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на ґрунті – місцями заморозки 0,-2°, вдень – 12-17° тепла.За даними Sinoptik , в обласному центрі Волині з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 8° до +15°.У цей день вшановується пам'ять святого мученика Вадима, архімандрита. У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: «Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні». Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.

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