Почув про війну і пішов у військкомат: волинський тероборонівець «М’ясник» розповів, як пішов до війська

Почув про війну і пішов у військкомат: волинський тероборонівець «М’ясник» розповів, як пішов до війська
Волинській тероборонівці виконують бойові завдання на Донеччині. Вже традиційно пресслужба 100 окремої бригади територіальної оборони Волині знайомлять з військовослужбовцями підрозділу.

Героєм сьогоднішньої розповіді є лучанин Ігор Петрович.

Чоловік - старший стрілець другої роти Луцького батальйону нашої бригади, який має відразу два позивних. Бойові побратими кличуть його «Батя». А ось для ворогів він – «М’ясник» (до широкомасштабного вторгнення працював у м’ясозаготівлі).

Чоловік є корінним лучанином і вже мав досвід військової служби. Понад 30 років тому – ще за радянських часів – відслужив «строчку» в Сибіру.

"24 лютого 2022-го я прокинувся. Сказали – «Війна!». Думаю: раз таке діло – треба йти захищати нашу неньку-Україну від тої нечисті. Зібрав речі – і у військкомат. Хай і пройшли вже роки – автомат тримати не розучився…" - розповів тероборонівець.

У рідному Луцьку на Ігоря Петровича чекають з Перемогою любляча дружина та вже літня мама. А ще – відразу трійко домашніх улюбленців-гавкунів! – Німецькі вівчарки Герда та Мухтар, а ще – «двіртер’єрка» Балерина.

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Теги: 100 ОБрТро Волині, Луцьк, війна, Донеччина
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