Рік вважався зниклим: підтвердили загибель військового з Волині Володимира Андреєва

Рік вважався зниклим: підтвердили загибель військового з Волині Володимира Андреєва
Офіційно підтвердилась інформація про загибель жителя Самарівської громади Андреєва Володимира Вікторовича.

Про це повідомили у Самарівській громаді.

Володимир Андреєв, 1966 р.н, призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Військовослужбовець вірний військовій присязі загинув 18 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Миколаїв Миколаївської області та понад рік вважався зниклим безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя та поділяємо горе родини, друзів.

Тіло загиблого Героя 22 квітня орієнтовно 9-10 година прибуде на рідну землю.

Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, і рідний Залухів.

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Теги: смерть, Волинь, Самари
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