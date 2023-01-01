Рік вважався зниклим: підтвердили загибель військового з Волині Володимира Андреєва

Андреєва Володимира Вікторовича.



Про це повідомили у Самарівській громаді.



Володимир Андреєв, 1966 р.н, призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Військовослужбовець вірний військовій присязі загинув 18 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Миколаїв Миколаївської області та понад рік вважався зниклим безвісти.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя та поділяємо горе родини, друзів.



Тіло загиблого Героя 22 квітня орієнтовно 9-10 година прибуде на рідну землю.



Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, і рідний Залухів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційно підтвердилась інформація про загибель жителя Самарівської громадиПро це повідомили у Самарівській громаді., 1966 р.н, призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Військовослужбовець вірний військовій присязі загинув 18 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Миколаїв Миколаївської області та понад рік вважався зниклим безвісти.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя та поділяємо горе родини, друзів.Тіло загиблого Героя 22 квітня орієнтовно 9-10 година прибуде на рідну землю.Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, і рідний Залухів.

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