Добрі новини від ВолиньPost за 21 квітня

У цій добірці – лише добрі новини. Традиційно розповідаємо про втрати ворога та допомогу від друзів-партнерів і... будівництво нового заводу у Луцьку.Отже, сьогодні, 21 квітня, нагадаємо вам про таке:Словенія візьме участь у спільних закупівлях боєприпасів для України. Угоду щодо проєкту між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборониДо проєкту EDA поки що приєдналися 23 країни ЄС та Норвегія. Він передбачає постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів у найближчі 12 місяців. Члени Євросоюзу нададуть їх зі спільних замовлень, а також з існуючих запасів. При цьому два мільярди євро з Європейського фонду миру будуть доступні для співфінансування.За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 630 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 185050 (+630) осіб,- танків – 3668 (+1),- бойових броньованих машин – 7126 (+6),- артилерійських систем – 2827 (+2),- РСЗВ – 539 (+0),- засобів ППО – 285 (+0),- літаків – 308 (+0),- гелікоптерів – 293 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),- крилатих ракет – 911 (+0),- кораблів/катерів – 18 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),- спеціальної техніки – 334 (+2).Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенантперевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків.Олещук подякував українським зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів, міжнародним партнерам, які передали зенітний ракетний комплекс та всім, хто сприяв цьому процесу.«Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним силам потрібен винищувач F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!» – зазначив командувач Повітряних сил.Міська рада Володимира вирішила розірвати договори оренди із Володимир-Волиснькою єпархією УПЦ МП, Успенським собором та Миколаївською церквою. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 квітня.За словами міського голови, наразі Луцьк напрацьовує концепцію майбутнього сміттєпереробного заводу, готує техніко-економічне обґрунтування та різні варіанти проєктної пропозиції.Поліщук додав, що компанія «Control Process S.A.» збудувала 8 сміттєпереробних заводів в Польщі та завершує будівництво першого повноцінного сміттєпереробного заводу в Україні у Львові.Віктор Гончарук із Дольська отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.У Луцьку на Володимирській і Конякіна з'явилися ятки для торгівлі городиною.Троє волинських спортсменів, які брали участь на ІІ етапі Кубка України з легкоатлетичних метань здобули нагороди.Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими.