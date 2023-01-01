Добрі новини від ВолиньPost за 21 квітня
21 квітень, 23:35
У цій добірці – лише добрі новини. Традиційно розповідаємо про втрати ворога та допомогу від друзів-партнерів і... будівництво нового заводу у Луцьку.
Отже, сьогодні, 21 квітня, нагадаємо вам про таке:
Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
Словенія візьме участь у спільних закупівлях боєприпасів для України. Угоду щодо проєкту між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар'ян Шарець.
До проєкту EDA поки що приєдналися 23 країни ЄС та Норвегія. Він передбачає постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів у найближчі 12 місяців. Члени Євросоюзу нададуть їх зі спільних замовлень, а також з існуючих запасів. При цьому два мільярди євро з Європейського фонду миру будуть доступні для співфінансування.
Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч вояків, – Генштаб
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 630 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 185050 (+630) осіб,
- танків – 3668 (+1),
- бойових броньованих машин – 7126 (+6),
- артилерійських систем – 2827 (+2),
- РСЗВ – 539 (+0),
- засобів ППО – 285 (+0),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 293 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),
- спеціальної техніки – 334 (+2).
Командувач Повітряних сил показав ЗРК «Patriot» в Україні
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків.
Олещук подякував українським зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів, міжнародним партнерам, які передали зенітний ракетний комплекс та всім, хто сприяв цьому процесу.
«Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.
Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним силам потрібен винищувач F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!» – зазначив командувач Повітряних сил.
У Володимирі заборонили діяльність релігійної громади УПЦ МП на території Успенського собору та Миколаївської церкви
Міська рада Володимира вирішила розірвати договори оренди із Володимир-Волиснькою єпархією УПЦ МП, Успенським собором та Миколаївською церквою. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 квітня.
Луцьк має намір будувати сміттєпереробний завод
За словами міського голови Ігоря Поліщука, наразі Луцьк напрацьовує концепцію майбутнього сміттєпереробного заводу, готує техніко-економічне обґрунтування та різні варіанти проєктної пропозиції.
Поліщук додав, що компанія «Control Process S.A.» збудувала 8 сміттєпереробних заводів в Польщі та завершує будівництво першого повноцінного сміттєпереробного заводу в Україні у Львові.
Воїн з Волині отримав нагороду від Валерія Залужного
Віктор Гончарук із Дольська отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
У Луцьку встановили ятки для торгівлі городиною. ФОТО
У Луцьку на Володимирській і Конякіна з'явилися ятки для торгівлі городиною.
Два «золота» та «срібло»: результати волинських спортсменів на Кубку України з легкоатлетичних метань
Троє волинських спортсменів, які брали участь на ІІ етапі Кубка України з легкоатлетичних метань здобули нагороди.
Глава Мінооброни Німеччини вважає допустимими операції ЗСУ на території Росії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими.
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Отже, сьогодні, 21 квітня, нагадаємо вам про таке:
Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
Словенія візьме участь у спільних закупівлях боєприпасів для України. Угоду щодо проєкту між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар'ян Шарець.
До проєкту EDA поки що приєдналися 23 країни ЄС та Норвегія. Він передбачає постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів у найближчі 12 місяців. Члени Євросоюзу нададуть їх зі спільних замовлень, а також з існуючих запасів. При цьому два мільярди євро з Європейського фонду миру будуть доступні для співфінансування.
Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч вояків, – Генштаб
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 630 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 185050 (+630) осіб,
- танків – 3668 (+1),
- бойових броньованих машин – 7126 (+6),
- артилерійських систем – 2827 (+2),
- РСЗВ – 539 (+0),
- засобів ППО – 285 (+0),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 293 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),
- спеціальної техніки – 334 (+2).
Командувач Повітряних сил показав ЗРК «Patriot» в Україні
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків.
Олещук подякував українським зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів, міжнародним партнерам, які передали зенітний ракетний комплекс та всім, хто сприяв цьому процесу.
«Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.
Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним силам потрібен винищувач F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!» – зазначив командувач Повітряних сил.
У Володимирі заборонили діяльність релігійної громади УПЦ МП на території Успенського собору та Миколаївської церкви
Міська рада Володимира вирішила розірвати договори оренди із Володимир-Волиснькою єпархією УПЦ МП, Успенським собором та Миколаївською церквою. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 квітня.
Луцьк має намір будувати сміттєпереробний завод
За словами міського голови Ігоря Поліщука, наразі Луцьк напрацьовує концепцію майбутнього сміттєпереробного заводу, готує техніко-економічне обґрунтування та різні варіанти проєктної пропозиції.
Поліщук додав, що компанія «Control Process S.A.» збудувала 8 сміттєпереробних заводів в Польщі та завершує будівництво першого повноцінного сміттєпереробного заводу в Україні у Львові.
Воїн з Волині отримав нагороду від Валерія Залужного
Віктор Гончарук із Дольська отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
У Луцьку встановили ятки для торгівлі городиною. ФОТО
У Луцьку на Володимирській і Конякіна з'явилися ятки для торгівлі городиною.
Два «золота» та «срібло»: результати волинських спортсменів на Кубку України з легкоатлетичних метань
Троє волинських спортсменів, які брали участь на ІІ етапі Кубка України з легкоатлетичних метань здобули нагороди.
Глава Мінооброни Німеччини вважає допустимими операції ЗСУ на території Росії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими.
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