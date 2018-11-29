У Володимирі заборонили діяльність релігійної громади УПЦ МП на території Успенського собору та Миколаївської церкви





Про це пише



Відповідне рішення “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Володимир-Волинської міської територіальної громади прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради 21-го квітня”.



Враховуючи



Припинити Свято-Успенському кафедральному собору Української Православної церкви право постійного користування земельними ділянками:



площею 1,4 га – для обслуговування культової спадщини за адресою м.Володимир вул. Соборна,25;



площею 0,10 га кадастровий номер для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за адресою м. Володимир вул. Соборна, 1.



Припинити управлінню Володимир-Волинської єпархії Української Православної церкви право постійного користування земельними ділянками площею 0,028 га кадастровий номер для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Володимир, вул. Старицького 59/2; площею 0,064 га кадастровий номер 0710200000:01:003:2578 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Володимир вул. Івана Багряного, 36.



Припинити Свято-Миколаївській громаді Української православної церкви право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2632 га. кадастровий номер для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за адресою м. Володимир, вул. Миколаївська, 20.



Нагадаємо, що Володимирська райрада заборона діяльність УПЦ мп: із Зимненським, Низкиничівським монастирями та Успенським собором хочуть розірвати договір оренди.



Раніше на сесії депутат Волиньради Андрій Бокоч та помічник нардепа Ігоря Гузя звернувся до Волинської облради щодо позбавлення права оренди земельних ділянок, що знаходиться під церквами та храмами УПЦ мп на Волині. Зокрема, у Володимирському районі йдеться про Успенський собор, Зимненський та Низкиницький монастир.



Напередодні 19-го квітня Нововолинська міська рада прийняла рішення заборонили діяльність УПЦ мп.



Нагадаємо, що

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