Винуватець смертельної ДТП на Волині проведе за ґратами п'ять років. ФОТО

Винуватець смертельної ДТП на Волині проведе за ґратами п'ять років. ФОТО
Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури відстояли у судах усіх інстанцій свою позицію щодо реальної міри покарання для винуватця смертельної ДТП у селі Струмівка Луцького району, яка сталася 6 вересня 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 22-річний чоловік за кермом автомобіля марки «MERCEDES-BENZ E320», в якому перебувало двоє неповнолітніх, перевищив дозволену швидкість руху та допустив зіткнення свого авто із мікроавтобусом, що зупинився на узбіччі для висадки пасажирів.

Порушення водієм правил безпеки дорожнього руху призвели до загибелі двох жінок та травмування ще п’ятьох осіб, в тому числі двох підлітків у його автомобілі.

Не один рік тривали суди, прокурори наполягали на реальній мірі покарання – і от, після повернення кримінального провадження з Верховного Суду, вироком Волинського апеляційного суду від 18 квітня 2023 року задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано вирок Луцького міськрайонного суду від 24 березня 2021 року, яким винуватцю ДТП було призначено покарання із випробуванням.
Винуватець смертельної ДТП на Волині проведе за ґратами п'ять років. ФОТО

Згідно з новим вироком йому призначено покарання у виді позбавленням волі на строк п’ять років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.
Винуватець смертельної ДТП на Волині проведе за ґратами п'ять років. ФОТО


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Теги: Волинь, ДТП, смерть, вирок
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