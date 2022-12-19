Знайшли чоловіка з Волині, який пішов із дому та зник

Сьогодні, 21 квітня, знайшли чоловіка з Прилісного, який зник 19 квітня.Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.Інформують, що заява про, 20.08.1943 року народження, надійшла учора, 20 квітня. Повідомили, що 19 квітня чоловік пішов у невідомому напрямку.На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, працівники сектору кримінальної поліції організували розшукові заходи.До розшуку дідуся також залучили місцевих мешканців, працівників лісового господарства.Повідомляють, що сьогодні чоловік самостійно вийшов до смт. Маневичі, Камінь-Каширського району, де в подальшому його зустріли працівники поліції та надали першочергову допомогу.Наразі життю зниклого нічого не загрожує.