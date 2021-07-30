На Волині розшукують дідуся, який пішов до лісу і не повернувся

На Волині розшукують дідуся, який пішов до лісу і не повернувся
У Прилісненській громаді розшукують 79-річного Степана Григоровича Дарчика, який 19 квітня пішов до лісу та не повернувся.

Про це повідомили у громаді.

"Вчора зранку, 19 квітня, пішов з дому в напрямку лісу та не повернувся житель села Прилісне Дарчик Степан Григорович, 79 років. Якщо хтось володіє інформацією про місцезнаходження, просимо телефонувати за номерами 0962483757 або 102", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розшук, дідусь
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