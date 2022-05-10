«Вагнерівці» депортували з Бахмута чотири сім’ї з дітьми, – Офіс Генпрокурора





Про це



Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.



У ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурорами виявлено відео.



На ньому представники так званої ПВК «Вагнер» на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м. Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.



У другому сюжеті представник ПВК «Вагнер» спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.



Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні «вагнерівці» вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.



Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.



Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасники так званої ПВК «Вагнер» примусово депортували дітей із Бахмуту.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.У ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурорами виявлено відео.На ньому представники так званої ПВК «Вагнер» на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м. Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.У другому сюжеті представник ПВК «Вагнер» спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні «вагнерівці» вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.Нагадаємо, що РФ незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт

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