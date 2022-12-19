На Волині під час польових робіт загинув 50-річний чоловік: потрапив під колесо трактора

Смертельна аварія трапилася учора, близько 11 години, у селі Рівне Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Виконуючи польові роботи, 50-річний місцевий мешканець з невідомих наразі причин під час руху випав з підводи, яка була вчеплена до трактора, та, ймовірно, потрапив під колесо. Чоловік від отриманих травм внаслідок транспортної пригоди помер. Це підтвердив і висновок судмедекспертизи.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.