Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Ще троє воїнів з Волині посмертно нагороджені державними відзнаками.

Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.

"Сьогодні, 20 квітня 2023 року, рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня", - йдеться вповідомленні.

Посмертні відзнаки присвоєні:

Андрію Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);

Володимиру Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);

Дмитру Волошенюку (Сошичненська ТГ).

Сім’ї загиблих відвідали начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем, в. о. начальника Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентином Борухом та очільником Сошичненської ТГ Ігорем Волосюком.
Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Вічна пам’ять і шана Героям!

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Теги: Волинь, військові, нагороди
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