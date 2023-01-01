Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 12:43
Ще троє воїнів з Волині посмертно нагороджені державними відзнаками.
Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.
"Сьогодні, 20 квітня 2023 року, рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня", - йдеться вповідомленні.
Посмертні відзнаки присвоєні:
Андрію Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);
Володимиру Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);
Дмитру Волошенюку (Сошичненська ТГ).
Сім’ї загиблих відвідали начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем, в. о. начальника Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентином Борухом та очільником Сошичненської ТГ Ігорем Волосюком.
Вічна пам’ять і шана Героям!
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Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.
"Сьогодні, 20 квітня 2023 року, рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня", - йдеться вповідомленні.
Посмертні відзнаки присвоєні:
Андрію Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);
Володимиру Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);
Дмитру Волошенюку (Сошичненська ТГ).
Сім’ї загиблих відвідали начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем, в. о. начальника Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентином Борухом та очільником Сошичненської ТГ Ігорем Волосюком.
Вічна пам’ять і шана Героям!
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