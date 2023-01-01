Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»





Про це



"Сьогодні, 20 квітня 2023 року, рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня", - йдеться вповідомленні.



Посмертні відзнаки присвоєні:



Андрію Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);



Володимиру Деркачу (Камінь-Каширська ТГ);



Дмитру Волошенюку (Сошичненська ТГ).



Сім’ї загиблих відвідали начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем, в. о. начальника Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентином Борухом та очільником Сошичненської ТГ Ігорем Волосюком.



Вічна пам’ять і шана Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще троє воїнів з Волині посмертно нагороджені державними відзнаками.Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА."Сьогодні, 20 квітня 2023 року, рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня", - йдеться вповідомленні.(Камінь-Каширська ТГ);(Камінь-Каширська ТГ);(Сошичненська ТГ).Сім’ї загиблих відвідали начальниця районної військової адміністраціїспільно з міським головою, в. о. начальника Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримкита очільником Сошичненської ТГВічна пам’ять і шана Героям!

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