У Луцьку на блокпосту затримали водія, який незаконно перевозив 27 ящиків з алкоголем

27 ящиків з алкоголем невідомого походження виявили луцькі патрульні в багажнику авто.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це трапилося вчора, 19 квітня, коли поліцейські несли службу на блокпості, що на вулиці Володимирській. Близько 17-ї години інспектори зупини автомобіль Opel Zafira на іноземній реєстрації.В багажному відділенні транспортного засобу патрульні виявили пляшки з різними алкогольними напоями різних торгових марок. Усього — 27 ящиків. Акцизні марки на пляшках були сумнівного походження, водій же не зміг чітко пояснити, де взяв продукцію, та не надав охоронцям порядку жодних документів на неї.На місце події патрульні викликали працівників Бюро економічної безпеки. Нині за цим фактом почали досудове розслідування, в межах якого призначили низку експертиз.