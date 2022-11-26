У Луцьку на блокпосту затримали водія, який незаконно перевозив 27 ящиків з алкоголем

У Луцьку на блокпосту затримали водія, який незаконно перевозив 27 ящиків з алкоголем
27 ящиків з алкоголем невідомого походження виявили луцькі патрульні в багажнику авто.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це трапилося вчора, 19 квітня, коли поліцейські несли службу на блокпості, що на вулиці Володимирській. Близько 17-ї години інспектори зупини автомобіль Opel Zafira на іноземній реєстрації.

В багажному відділенні транспортного засобу патрульні виявили пляшки з різними алкогольними напоями різних торгових марок. Усього — 27 ящиків. Акцизні марки на пляшках були сумнівного походження, водій же не зміг чітко пояснити, де взяв продукцію, та не надав охоронцям порядку жодних документів на неї.
У Луцьку на блокпосту затримали водія, який незаконно перевозив 27 ящиків з алкоголем

На місце події патрульні викликали працівників Бюро економічної безпеки. Нині за цим фактом почали досудове розслідування, в межах якого призначили низку експертиз.

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Теги: Луцьк, блокпост, водій, алкоголь, ящики
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