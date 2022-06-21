На Волині авто злетіло у кювет, у якому перебували жінка з дитиною

На Волині авто злетіло у кювет, у якому перебували жінка з дитиною
Минулої доби волинські рятувальники відбуксирували авто з кювету.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Минулої доби, 19 квітня, близько опівночі на автодорозі «Володимир-Нововолинськ» біля села Шистів у кювет з’їхав легковий автомобіль. У транспортному засобі перебувала жінка з дитиною, вони не постраждали. На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ – вони відбуксирували легковик з кювету на проїжджу частину.

ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині авто злетіло у кювет, у якому перебували жінка з дитиною
Сьогодні, 11:41
У Луцьку через витік на мережі кілька вулиць тимчасово залишились без гарячої води
Сьогодні, 11:30
Партія «Сила і честь» прокоментувала відпочинок свого депутата з Волині на елітному курорті у Франції
Сьогодні, 11:25
Генсек НАТО прибув до Києва
Сьогодні, 11:13
Спалах бачили навіть у Білорусі, ППО над Києвом не працювала, – Ігнат
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО
21 червень, 2022, 10:49
Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО
17 грудень, 2021, 11:20
Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку
07 грудень, 2021, 10:38
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
26 листопад, 2021, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині авто злетіло у кювет, у якому перебували жінка з дитиною
Сьогодні, 11:41
 0
У Луцьку через витік на мережі кілька вулиць тимчасово залишились без гарячої води
Сьогодні, 11:30
 0
Партія «Сила і честь» прокоментувала відпочинок свого депутата з Волині на елітному курорті у Франції
Сьогодні, 11:25
 0
Генсек НАТО прибув до Києва
Сьогодні, 11:13
 0
Спалах бачили навіть у Білорусі, ППО над Києвом не працювала, – Ігнат
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8