На Волині авто злетіло у кювет, у якому перебували жінка з дитиною
Сьогодні, 11:41
Минулої доби волинські рятувальники відбуксирували авто з кювету.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Минулої доби, 19 квітня, близько опівночі на автодорозі «Володимир-Нововолинськ» біля села Шистів у кювет з’їхав легковий автомобіль. У транспортному засобі перебувала жінка з дитиною, вони не постраждали. На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ – вони відбуксирували легковик з кювету на проїжджу частину.
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Минулої доби, 19 квітня, близько опівночі на автодорозі «Володимир-Нововолинськ» біля села Шистів у кювет з’їхав легковий автомобіль. У транспортному засобі перебувала жінка з дитиною, вони не постраждали. На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ – вони відбуксирували легковик з кювету на проїжджу частину.
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.
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