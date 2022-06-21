На Волині авто злетіло у кювет, у якому перебували жінка з дитиною





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Минулої доби, 19 квітня, близько опівночі на автодорозі «Володимир-Нововолинськ» біля села Шистів у кювет з’їхав легковий автомобіль. У транспортному засобі перебувала жінка з дитиною, вони не постраждали. На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ – вони відбуксирували легковик з кювету на проїжджу частину.



ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники відбуксирували авто з кювету.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Минулої доби, 19 квітня, близько опівночі на автодорозі «Володимир-Нововолинськ» біля села Шистів у кювет з’їхав легковий автомобіль. У транспортному засобі перебувала жінка з дитиною, вони не постраждали. На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ – вони відбуксирували легковик з кювету на проїжджу частину.ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію