На Волині горіла дерев’яна господарська споруда

На Волині горіла дерев’яна господарська споруда
Минулої доби рятувальники відкачували воду з домогосподарств та ліквідували пожежу у житлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Уранці 19 квітня працівники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці за допомогою мотопомпи відкачували воду в домогосподарствах на вулицях Мальовничій, Ціолковського і Парковій у місті Ківерці. У результаті відпомповано 35 кубометрів води.

Того ж дня увечері до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горіла дерев’яна господарська споруда в селі Жорнище Олицької громади Луцького району. Пожежу ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селищ Цумань та Олика. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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