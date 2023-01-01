На Волині горіла дерев’яна господарська споруда
Сьогодні, 12:20
Минулої доби рятувальники відкачували воду з домогосподарств та ліквідували пожежу у житлі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці 19 квітня працівники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці за допомогою мотопомпи відкачували воду в домогосподарствах на вулицях Мальовничій, Ціолковського і Парковій у місті Ківерці. У результаті відпомповано 35 кубометрів води.
Того ж дня увечері до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горіла дерев’яна господарська споруда в селі Жорнище Олицької громади Луцького району. Пожежу ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селищ Цумань та Олика. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці 19 квітня працівники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці за допомогою мотопомпи відкачували воду в домогосподарствах на вулицях Мальовничій, Ціолковського і Парковій у місті Ківерці. У результаті відпомповано 35 кубометрів води.
Того ж дня увечері до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горіла дерев’яна господарська споруда в селі Жорнище Олицької громади Луцького району. Пожежу ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селищ Цумань та Олика. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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