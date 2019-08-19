У Луцьку через витік на мережі кілька вулиць тимчасово залишились без гарячої води





Про це



"Через витік на мережі тимчасово зупинили роботу котельні на вулиці Вороніхіна. До кінця дня аварійна ситуація має бути ліквідована. Відновлення послуги постачання гарячої води планується після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що котельня забезпечує гарячою водою будинки на таких вулицях: Богомольця, Вороніхіна, Декабристів, Захарова, Козакова, Ковалевської, Космонавтів, Мазепи, Щусєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через витік на мережі тимчасово зупинили роботу котельні на вулиці Вороніхіна.Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло"."Через витік на мережі тимчасово зупинили роботу котельні на вулиці Вороніхіна. До кінця дня аварійна ситуація має бути ліквідована. Відновлення послуги постачання гарячої води планується після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що котельня забезпечує гарячою водою будинки на таких вулицях: Богомольця, Вороніхіна, Декабристів, Захарова, Козакова, Ковалевської, Космонавтів, Мазепи, Щусєва.

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