Партія «Сила і честь» прокоментувала відпочинок свого депутата з Волині на елітному курорті у Франції

Партія «Сила і честь» прокоментувала відпочинок свого депутата з Волині на елітному курорті у Франції
Журналісти «Української правди» під час проведення розслідування на гірськолижному курорті «Куршевель», що у Франції, на новорічні свята помітили там депутата Володимирської міської ради від партії «Сила і честь», бізнесмена Валерія Зінкевича.

У партії прокоментували закордонну поїздку свого депутата. Заяву з приводу цього опублікували на офіційному сайті політичної сили.

«Керівництво партії ніколи не схвалювало і не схвалює подібні поїздки депутатів», – йдеться у тексті.

Додають, що секретаріат партії провів розслідування і встановив, що Валерій Зінкевич є пенсіонером по інвалідності 2-ої групи.

«Згідно з висновком військово-лікарської комісії він є непридатним до військової служби і знятий з військового обліку. Після повномасштабного вторгнення роздав усі будівельні матеріали власного магазину на потреби оборони. Як він пояснив, його перебування за кордоном було обумовлено плановим щорічним лікуванням у Чехії. Повертаючись з якого разом із дружиною, він вирішив побачити Куршевель і заїхав туди на декілька днів», – йдеться у заяві партії.

Далі ж партійці додають, що «незважаючи на те, що Зінкевич не порушив ні чинного законодавства України, ні Уставу Партії», керівництво прийняло рішення звернутися до Волинської обласної партійної організації із пропозицією розглянути доцільність його подальшого перебування у депутатському корпусі органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше свою поїздку на елітний курорт у Франції коментував і сам Валерій Зінкевич.



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Теги: Валерій Зінкевич, Куршевель, Франція, курорт, партія, Сила і честь
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