Депутата з Волині побачили на елітному курорті у Франції: як він це коментує

Валерія Зінкевича.



У коментарі виданню



Як повідомив Зінкевич, за кордон він зміг виїхати, оскільки був знятий з військового обліку через стан здоров'я після проходження медичної комісії вже після початку повномасштабного вторгнення. Каже, що через перенесену хворобу понад 15 років тому у нього виник діабет, а згодом йому встановили другу групу інвалідності.



«Я перехворів на тяжку хворобу панкреонекроз - це дуже сильне запалення підшлункової залози. В результаті два місяці я пролежав в реанімації, перехворів, мені зробили три операції, я вижив. Після цього отримав діабет 1 типу - інсулінозалежний. Спочатку треба було зробити I групу інвалідності, але я її не робив. Потім зробив II групу інвалідності. Я приблизно 14-15 років - інвалід ІІ групи.



10-11 років я її щороку повторював, тому що мені зі здоров‘ям потрібно було лягати в лікарню двічі на рік, а вже у 2020 році мені дали довічну групу інвалідності», - пояснює своє перебування за межами України депутат.



Він підкреслює, що після початку повномасштабного вторгнення пішов у військкомат, де проходив медичну комісію і перевірявся у лікарів, після чого його було знято з військового обліку.



«Я виїздив за кордон на всіх законних підставах ще до постанови президента, яка забороняє виїздити депутатам. У той час можна було, я скористався цим моментом. Зараз не можна виїжджати, то я цього не роблю», - додає він.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти «Української правди» під час проведення розслідування на гірськолижному курорті «Куршевель», що у Франції, на новорічні свята помітили там депутата Володимирської міської ради від партії «Сила і честь», бізнесменаУ коментарі виданню ВСН він прокоментував, яким чином йому вдалося виїхати за кордон у воєнний час. З його слів, він звільнений з військового обліку за станом здоров'я.Як повідомив Зінкевич, за кордон він зміг виїхати, оскільки був знятий з військового обліку через стан здоров'я після проходження медичної комісії вже після початку повномасштабного вторгнення. Каже, що через перенесену хворобу понад 15 років тому у нього виник діабет, а згодом йому встановили другу групу інвалідності.«Я перехворів на тяжку хворобу панкреонекроз - це дуже сильне запалення підшлункової залози. В результаті два місяці я пролежав в реанімації, перехворів, мені зробили три операції, я вижив. Після цього отримав діабет 1 типу - інсулінозалежний. Спочатку треба було зробити I групу інвалідності, але я її не робив. Потім зробив II групу інвалідності. Я приблизно 14-15 років - інвалід ІІ групи.10-11 років я її щороку повторював, тому що мені зі здоров‘ям потрібно було лягати в лікарню двічі на рік, а вже у 2020 році мені дали довічну групу інвалідності», - пояснює своє перебування за межами України депутат.Він підкреслює, що після початку повномасштабного вторгнення пішов у військкомат, де проходив медичну комісію і перевірявся у лікарів, після чого його було знято з військового обліку.«Я виїздив за кордон на всіх законних підставах ще до постанови президента, яка забороняє виїздити депутатам. У той час можна було, я скористався цим моментом. Зараз не можна виїжджати, то я цього не роблю», - додає він.

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