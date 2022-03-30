На Волині викрили жінку з Луганщини, яка була у розшуку через злочини

На Волині викрили жінку з Луганщини, яка була у розшуку через злочини
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського районного відділу поліції під час патрулювання району викрили 31-річну жительку Луганської області, яка причетна до зберігання наркотичних та психотропних речовин. Остання перебувала в розшуку за вчинення аналогічних злочинів в одній із областей України.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Інформують, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Вилучили речовини, схожі на психотропні. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості щодо цього внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Теги: поліцейські, наркотики, психотропи
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