Селищний голова з Волині, який був у війську, повернувся до своїх обов'язків





Про це він



У своєму дописі він зауважив, що бажання брати участь в обороні держави та сприяти перемозі над ворогом лишилося незмінним.



«Однак і розуміння того, що маю широке коло обов’язків перед громадою та велику відповідальність, ніколи мене не полишало. Тож приступаю до роботи із глибоким розумінням сьогоднішніх викликів.



Пріоритет – допомога та підтримка військових формувань, соціальний захист родин загиблих воїнів, сімей військовослужбовців та ВПО, безпекові питання. Разом з тим – реалізація напрацьованих проєктів та підготовка нових, виконання бюджету та інших важливих питань життєдіяльності нашої громади в умовах воєнного стану», – написав Кух.



У коментарях його запитали, на яких підставах залишив військову службу.



На це Кух відповів, що зробив це відповідно до статті 26



Нагадаємо, що, коли Олег Кух повідомляв про складання присяги, то інформував, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівський селищний голова Олег Кух, який на початку червня 2022 року склав військову присягу, сьогодні, 17 квітня, повернувся до виконання обов'язків очільника громади.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.У своєму дописі він зауважив, що бажання брати участь в обороні держави та сприяти перемозі над ворогом лишилося незмінним.«Однак і розуміння того, що маю широке коло обов’язків перед громадою та велику відповідальність, ніколи мене не полишало. Тож приступаю до роботи із глибоким розумінням сьогоднішніх викликів.Пріоритет – допомога та підтримка військових формувань, соціальний захист родин загиблих воїнів, сімей військовослужбовців та ВПО, безпекові питання. Разом з тим – реалізація напрацьованих проєктів та підготовка нових, виконання бюджету та інших важливих питань життєдіяльності нашої громади в умовах воєнного стану», – написав Кух.У коментарях його запитали, на яких підставах залишив військову службу.На це Кух відповів, що зробив це відповідно до статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Нагадаємо, що, коли Олег Кух повідомляв про складання присяги, то інформував, що

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