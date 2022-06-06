Селищний голова з Волині, який був у війську, повернувся до своїх обов'язків
Сьогодні, 15:20
Любешівський селищний голова Олег Кух, який на початку червня 2022 року склав військову присягу, сьогодні, 17 квітня, повернувся до виконання обов'язків очільника громади.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
У своєму дописі він зауважив, що бажання брати участь в обороні держави та сприяти перемозі над ворогом лишилося незмінним.
«Однак і розуміння того, що маю широке коло обов’язків перед громадою та велику відповідальність, ніколи мене не полишало. Тож приступаю до роботи із глибоким розумінням сьогоднішніх викликів.
Пріоритет – допомога та підтримка військових формувань, соціальний захист родин загиблих воїнів, сімей військовослужбовців та ВПО, безпекові питання. Разом з тим – реалізація напрацьованих проєктів та підготовка нових, виконання бюджету та інших важливих питань життєдіяльності нашої громади в умовах воєнного стану», – написав Кух.
У коментарях його запитали, на яких підставах залишив військову службу.
На це Кух відповів, що зробив це відповідно до статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Нагадаємо, що, коли Олег Кух повідомляв про складання присяги, то інформував, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
У своєму дописі він зауважив, що бажання брати участь в обороні держави та сприяти перемозі над ворогом лишилося незмінним.
«Однак і розуміння того, що маю широке коло обов’язків перед громадою та велику відповідальність, ніколи мене не полишало. Тож приступаю до роботи із глибоким розумінням сьогоднішніх викликів.
Пріоритет – допомога та підтримка військових формувань, соціальний захист родин загиблих воїнів, сімей військовослужбовців та ВПО, безпекові питання. Разом з тим – реалізація напрацьованих проєктів та підготовка нових, виконання бюджету та інших важливих питань життєдіяльності нашої громади в умовах воєнного стану», – написав Кух.
У коментарях його запитали, на яких підставах залишив військову службу.
На це Кух відповів, що зробив це відповідно до статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Нагадаємо, що, коли Олег Кух повідомляв про складання присяги, то інформував, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.
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