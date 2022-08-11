У Луцьку оштрафували власника картингів, який незаконно надавав послуги прокату
Сьогодні, 15:50
У Луцьку оштрафували на 17 тисяч гривень власника картингів, який надавав їх у прокат на Театральному майдані, не маючи при цьому дозволу на господарську діяльність.
Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
Як ідеться в протоколі про адміністративне правопорушення, 2 січня на Театральному майдані приватний підприємець Микола С. надавав послуги з прокату картингів в кількості п’яти штук, не маючи дозволу на господарську діяльність від Луцької міської ради.
В судовому засіданні захисник Філіпович-Силка Т.Ю. заперечила вину підприємця у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.164 ч.1 КУпАП та просила провадження у справі закрити.
Проте, на переконання суду, вину правопорушника повністю підтверджують докази.
Зокрема виконавчий комітет Луцької міської ради відмовив підприємцю в погодженні розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг) в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, також йому не надавались дозволи і погодження для здійснення такого виду діяльності в інших частинах міста.
Окрім цього, вина підприємця підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, його письмовими поясненнями, фототаблицею та іншими матеріалами справи.
У підсумку правопорушника оштрафували на 17 тисяч гривень.
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Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
Як ідеться в протоколі про адміністративне правопорушення, 2 січня на Театральному майдані приватний підприємець Микола С. надавав послуги з прокату картингів в кількості п’яти штук, не маючи дозволу на господарську діяльність від Луцької міської ради.
В судовому засіданні захисник Філіпович-Силка Т.Ю. заперечила вину підприємця у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.164 ч.1 КУпАП та просила провадження у справі закрити.
Проте, на переконання суду, вину правопорушника повністю підтверджують докази.
Зокрема виконавчий комітет Луцької міської ради відмовив підприємцю в погодженні розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг) в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, також йому не надавались дозволи і погодження для здійснення такого виду діяльності в інших частинах міста.
Окрім цього, вина підприємця підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, його письмовими поясненнями, фототаблицею та іншими матеріалами справи.
У підсумку правопорушника оштрафували на 17 тисяч гривень.
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