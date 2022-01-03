На Рівненщині BMW потонула в озері: загинули молодики. ФОТО





Про це



Учора, 16 квітня, о 19:40 до поліції надійшло повідомлення 48-річного жителя села Біле колишнього Володимирецького району, що він став свідком, як автомобіль з’їхав у водойму.



Четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19 години 22-річний житель села Млинок, водій «BMW X5», із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули.



Сьогодні, 17 квітня, водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.



У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині автомобіль потонув разом із людьми.Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.Учора, 16 квітня, о 19:40 до поліції надійшло повідомлення 48-річного жителя села Біле колишнього Володимирецького району, що він став свідком, як автомобіль з’їхав у водойму.Четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19 години 22-річний житель села Млинок, водій «BMW X5», із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули.Сьогодні, 17 квітня, водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію