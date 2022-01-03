На Рівненщині BMW потонула в озері: загинули молодики. ФОТО

На Рівненщині BMW потонула в озері: загинули молодики. ФОТО
На Рівненщині автомобіль потонув разом із людьми.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Учора, 16 квітня, о 19:40 до поліції надійшло повідомлення 48-річного жителя села Біле колишнього Володимирецького району, що він став свідком, як автомобіль з’їхав у водойму.

Четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19 години 22-річний житель села Млинок, водій «BMW X5», із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули.

Сьогодні, 17 квітня, водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів.
На Рівненщині BMW потонула в озері: загинули молодики. ФОТО

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Теги: Рівненська область, автомобіль потонув
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