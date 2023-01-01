У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО

На Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 17 квітня, близько 14-ї години, трапилася ДТП за участі трьох автівок.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Водій Mitsubishi, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю марки Mazda, який рухався у зустрічному напрямку прямо. Відбулося зіткнення й авто Mazda відкинуло на смугу зустрічного руху, де воно зіткнулося з автомобілем Smart, що їхав прямо.Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. На водія Mitsubishi патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.