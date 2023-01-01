У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО

У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО
На Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 17 квітня, близько 14-ї години, трапилася ДТП за участі трьох автівок.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Водій Mitsubishi, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю марки Mazda, який рухався у зустрічному напрямку прямо. Відбулося зіткнення й авто Mazda відкинуло на смугу зустрічного руху, де воно зіткнулося з автомобілем Smart, що їхав прямо.

Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. На водія Mitsubishi патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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Коментарі 1
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Я був свідком цього ДТП
Мушу зауважити що водій на Мазді нісся з величезною швидкісттю (більше 100 на мою думку) підрізавши попутні авто і зовсім не пригальмував перед світлофором, хоча усі машини на світлофорі ще не почали рух. Отже по перше у водія Мітсубісі не було часу зреагувати, по друге для водія Мазди було достатньо простору справа щоб уникнути зіткнення (а він злякавшись крутанув вліво), по третє в момент ДТП водій Мітсубісі не здійснював рух, а залишався на місці, трошки висунувшись на зустрічну (як роблять усі на тому перехресті). Однозначно вважаю винуватцем ДТП водія Мазди. Якби він притримувався правил дорожнього руху, та не перевищував швидкість - зіткнення можна було б лекко уникнути.
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