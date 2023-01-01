На Волині конфіскують землю у громадян росії

На Волині конфіскують землю у громадян росії
На Волині прокурори наполягають на конфіскації земельних ділянок у громадян рф.

Про це 17 квітня повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Камінь-Каширська окружна прокуратура звернулася до Любешівського районного суду із двома позовами в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби конфіскувати у власність держави чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га, які належать на праві приватної власності громадянам російської федерації.

Прокурори встановили, що двоє громадян держави-агресора, успадкувавши земельні ділянки, які знаходяться на території Любешівської селищної ради, не відчужили їх протягом року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України.

Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації – наполягатимуть прокурори у суді.

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Теги: земельна ділянка, конфіскують, рф
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