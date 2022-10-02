Для військових, поліції та СБУ запустять важливу процедуру





Про це йшлося під час наради з регіональними координаторами Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти,



Законодавством передбачено обов’язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад. Повідомляється, що вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.



Згідно з цим порядком, ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Наразі вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифровування й зберігання ДНК-зразків.



"Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації", – наголосила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДНК військових, які йдуть на службу до ЗСУ, а також правоохоронців оцифровуватимуть.Про це йшлося під час наради з регіональними координаторами Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, повідомляють на офіційній сторінці Мінреінтеграції.Законодавством передбачено обов’язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад. Повідомляється, що вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.Згідно з цим порядком, ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Наразі вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифровування й зберігання ДНК-зразків."Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації", – наголосила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

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