В українських школах хочуть скоротити кількість предметів





Про це Оксен Лісовий.



«Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук. Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання», – написав міністр на своїй сторінці у Фейсбуку.



Згідно з Законом «Про освіту» 2017, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці.

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