В українських школах хочуть скоротити кількість предметів

В українських школах хочуть скоротити кількість предметів
У 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні.

Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук. Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання», – написав міністр на своїй сторінці у Фейсбуку.

Згідно з Законом «Про освіту» 2017, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці.

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Теги: школи, кількість предметів
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