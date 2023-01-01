Досі є люди, які вірять, що рак можна вилікувати одеколоном, цибулею чи травами, – онкогінекологи з Луцька
Сьогодні, 18:30
Фахівці онкогінекологічного відділення обласного медичного центру онкології Волинської обласної клінічної лікарні розповіли, що небезпечна недуга значно помолодшала, тому радять систематично проходити медогляд і не займатися самолікуванням.
Про це йдеться у матеріалі видання «Волинь».
«Є операції, які проводять тільки тут»
Обласний медичний центр онкології розташований у Луцьку на вулиці Тімірязєва, 1. У будівлі – сучасний ремонт, приємні кольори і досить людно. Упередження, що навколо має панувати гнітюча атмосфера, швидко розвіюється.
Онкогінекологічне відділення розташоване на другому поверсі. Зустрічає керівник – онколог-гінеколог вищої категорії Іван Сінєльніков. Він розповідає, що до них приїздять і жінки з районів Волині, і навіть із сусідніх областей. Багато пацієнток у віці за 70 років, які вважають, що «вже пожили», і яких до лікарів привозять їхні діти.
Лікар ділиться спостереженнями, як люди ускладнюють собі життя: «Сидять і думають: «Ну закровило, зачекаю, саме пройде». Дітям не кажуть нічого. А як поступають до нас, то вже їх привозять у важкому, занедбаному стані. Не вірять, що витримають лікування... Але ми їх готуємо, оперуємо, і ці пацієнтки живуть далі повноцінно та довго. Їхні діти в шоці, що ми ставимо їх на ноги». Пацієнток, які звертаються зі скаргами з власної ініціативи, каже, менше.
Заввіділення підкреслює, як важливо вчасно «спіймати» й спинити недугу. У волинському онкоцентрі є для цього всі умови: договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), що дає право на безплатні послуги, є сучасне обладнання і молодий висококваліфікований колектив. «Приватний центр може собі дозволити апаратуру за мільйони гривень? – справедливо запитує Іван Сінєльніков. – Завдяки керівнику нашого центру Юрію Івановичу Малімону маємо високоякісне медобладнання, і воно служить! Ми специфічна лікарня – робимо і дрібні операції, але заточені під найскладніше – під рак: виконуємо й великі, що тривають по 5–6 годин! Нам важливо, щоб прооперована пацієнтка з онкологією довго жила без рецидивів хвороби».
Приватний центр може собі дозволити апаратуру за мільйони гривень? – справедливо запитує Іван Сінєльніков.
Онкогінеколог порушує важливу проблему: у медцентр звертаються і ті, хто раніше безуспішно лікувався у приватних закладах. Каже, треба пам’ятати, що в медицині є бізнес-проєкти: «Нещодавній сумний випадок: звернулася жінка, яка побувала в неспеціалізованому закладі. Його працівники взялися за важку операцію, виконали лише частину необхідного й зашили. Хоч би повідомили нас про це! Після того ми оперували її 5 годин!».
Реальність така, що як би не акцентували увагу на профілактиці, усе ж операцій мають багато. Іван Сінєльніков підкреслює, в онкоцентрі беруться за найскладніше: «Якщо, наприклад, потрібно видалити злоякісну пухлину яєчника, відповідно до міжнародних стандартів ми забираємо все: і з очеревини, якщо вона туди проросла, і резекцію кишки при потребі робимо, щоб ніде не залишити тих ракових клітин. Ці операції робимо тільки ми».
Про те, що праця у них психологічно й фізично важка, годі й казати. «Непросто, але ти розумієш, що можеш продовжити людині життя! І викладаєшся на тій операції, незважаючи на самопочуття», – ділиться емоціями медик.
«У приватному закладі гістероскопія коштує від 7 тисяч гривень, а в нас для жінок (50+) безкоштовно»
Працівники цього відділення можуть довго розказувати невтішні історії про «чарівне лікування». Онколог-гінеколог вищої категорії Оксана Гринчук з понад 20-річним досвідом пригадує, як одна жінка лікувала рак... одеколоном! Відтак мусили чекати, поки загояться опіки. Дотепер в онкоцентр поступають пацієнтки після самолікування, приміром, смаженою цибулею чи трав’яними зборами. Оксана Гринчук разом із колегами-фахівцями Юлією Матюшко, Аліною Галайдою та Юлією Шевчук розповідає про це посеред операційної з прекрасним сучасним обладнанням.
Є необхідна апаратура, за допомогою якої рятують здоров’я. Навколо – сучасні санвузли, комфортні палати... З пацієнтками працює привітний персонал. Усе для лікування й повноцінного життя!
Юлія Матюшко демонструє офісний гістероскоп та новеньке автоматичне крісло, куплене уже під час війни. Каже, цей надсучасний прилад дає змогу оцінити, що робиться в порожнині матки.
Відеокамера допомагає побачити стан внутрішнього шару матки, можливу аномалію будови матки, утвори, які в ній можуть бути – злоякісні чи доброякісні: міоми, поліпи. Запис відео кожної пацієнтки зберігається для порівняння через певний час, якщо це необхідно. Таке обстеження у цьому відділенні проводять жінкам, яких скеровує гінеколог, якщо має підозри на передракову або ракову патологію.
Онкогінеколог Юлія Шевчук розповідає про гістероскопію – процедуру, при якій беруть біопсію. У приватному закладі така коштує від 7 тисяч гривень, а тут, завдяки договору з НСЗУ, жінкам з категорії ризику (50+) її оплачує держава. Виконують у відділенні й лапароскопічні операції, про які в народі кажуть «операції лазером». Після такої жінку виписують уже через 2–3 дні. У будь-якому разі, додає інша лікарка, Аліна Галайда, найкращі можливості провести найретельніше дообстеження й лікування – саме в онкоцентрі.
Як потрапити до цих спеціалістів? За направленням від сімейного лікаря чи гінеколога. В цьому відділенні допомагали й жінкам, які приїздили з віддалених сіл Волині, отримавши скерування уже після того, як дізнавалися, що треба обстежитися...
Оксана Гринчук зауважує, що ще два десятиліття тому в їхньому відділенні лікувалися жінки з менопаузою і старші.
Тепер, каже, інакше: «Захворювання з гінекологічною локалізацією значно помолодшало. Це і рак шийки матки, хоча на початку проблема візуально легко діагностується! Пухлина яєчників: зараз ми працюємо з дівчатами від 20 років. Чому? Насправді завжди є сукупність причин і спадковий фактор». Лікарка підкреслює, що в онкогінекологічному відділенні проводять (і пишаються тим) унікальні операції: надскладні, приміром, із видаленням лімфовузлів. Головне, наголошує, завжди лікарі онкоцентру велику увагу приділяють гістологічному дослідженню, аби запобігти розвитку хвороби.
У команді онкогінекологічного відділення – 6 лікарів. Усі вони цінують здоров’я, щиро зичать його усім жінкам й одностайні в тому, що кожна з нас має як мінімум раз у рік планово відвідувати гінеколога, навіть якщо відсутні скарги. Це і є необхідною медичною культурою, яку слід мати самому та формувати її у дітей.
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Про це йдеться у матеріалі видання «Волинь».
«Є операції, які проводять тільки тут»
Обласний медичний центр онкології розташований у Луцьку на вулиці Тімірязєва, 1. У будівлі – сучасний ремонт, приємні кольори і досить людно. Упередження, що навколо має панувати гнітюча атмосфера, швидко розвіюється.
Онкогінекологічне відділення розташоване на другому поверсі. Зустрічає керівник – онколог-гінеколог вищої категорії Іван Сінєльніков. Він розповідає, що до них приїздять і жінки з районів Волині, і навіть із сусідніх областей. Багато пацієнток у віці за 70 років, які вважають, що «вже пожили», і яких до лікарів привозять їхні діти.
Лікар ділиться спостереженнями, як люди ускладнюють собі життя: «Сидять і думають: «Ну закровило, зачекаю, саме пройде». Дітям не кажуть нічого. А як поступають до нас, то вже їх привозять у важкому, занедбаному стані. Не вірять, що витримають лікування... Але ми їх готуємо, оперуємо, і ці пацієнтки живуть далі повноцінно та довго. Їхні діти в шоці, що ми ставимо їх на ноги». Пацієнток, які звертаються зі скаргами з власної ініціативи, каже, менше.
Заввіділення підкреслює, як важливо вчасно «спіймати» й спинити недугу. У волинському онкоцентрі є для цього всі умови: договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), що дає право на безплатні послуги, є сучасне обладнання і молодий висококваліфікований колектив. «Приватний центр може собі дозволити апаратуру за мільйони гривень? – справедливо запитує Іван Сінєльніков. – Завдяки керівнику нашого центру Юрію Івановичу Малімону маємо високоякісне медобладнання, і воно служить! Ми специфічна лікарня – робимо і дрібні операції, але заточені під найскладніше – під рак: виконуємо й великі, що тривають по 5–6 годин! Нам важливо, щоб прооперована пацієнтка з онкологією довго жила без рецидивів хвороби».
Приватний центр може собі дозволити апаратуру за мільйони гривень? – справедливо запитує Іван Сінєльніков.
Онкогінеколог порушує важливу проблему: у медцентр звертаються і ті, хто раніше безуспішно лікувався у приватних закладах. Каже, треба пам’ятати, що в медицині є бізнес-проєкти: «Нещодавній сумний випадок: звернулася жінка, яка побувала в неспеціалізованому закладі. Його працівники взялися за важку операцію, виконали лише частину необхідного й зашили. Хоч би повідомили нас про це! Після того ми оперували її 5 годин!».
Реальність така, що як би не акцентували увагу на профілактиці, усе ж операцій мають багато. Іван Сінєльніков підкреслює, в онкоцентрі беруться за найскладніше: «Якщо, наприклад, потрібно видалити злоякісну пухлину яєчника, відповідно до міжнародних стандартів ми забираємо все: і з очеревини, якщо вона туди проросла, і резекцію кишки при потребі робимо, щоб ніде не залишити тих ракових клітин. Ці операції робимо тільки ми».
Про те, що праця у них психологічно й фізично важка, годі й казати. «Непросто, але ти розумієш, що можеш продовжити людині життя! І викладаєшся на тій операції, незважаючи на самопочуття», – ділиться емоціями медик.
«У приватному закладі гістероскопія коштує від 7 тисяч гривень, а в нас для жінок (50+) безкоштовно»
Працівники цього відділення можуть довго розказувати невтішні історії про «чарівне лікування». Онколог-гінеколог вищої категорії Оксана Гринчук з понад 20-річним досвідом пригадує, як одна жінка лікувала рак... одеколоном! Відтак мусили чекати, поки загояться опіки. Дотепер в онкоцентр поступають пацієнтки після самолікування, приміром, смаженою цибулею чи трав’яними зборами. Оксана Гринчук разом із колегами-фахівцями Юлією Матюшко, Аліною Галайдою та Юлією Шевчук розповідає про це посеред операційної з прекрасним сучасним обладнанням.
Є необхідна апаратура, за допомогою якої рятують здоров’я. Навколо – сучасні санвузли, комфортні палати... З пацієнтками працює привітний персонал. Усе для лікування й повноцінного життя!
Юлія Матюшко демонструє офісний гістероскоп та новеньке автоматичне крісло, куплене уже під час війни. Каже, цей надсучасний прилад дає змогу оцінити, що робиться в порожнині матки.
Відеокамера допомагає побачити стан внутрішнього шару матки, можливу аномалію будови матки, утвори, які в ній можуть бути – злоякісні чи доброякісні: міоми, поліпи. Запис відео кожної пацієнтки зберігається для порівняння через певний час, якщо це необхідно. Таке обстеження у цьому відділенні проводять жінкам, яких скеровує гінеколог, якщо має підозри на передракову або ракову патологію.
Онкогінеколог Юлія Шевчук розповідає про гістероскопію – процедуру, при якій беруть біопсію. У приватному закладі така коштує від 7 тисяч гривень, а тут, завдяки договору з НСЗУ, жінкам з категорії ризику (50+) її оплачує держава. Виконують у відділенні й лапароскопічні операції, про які в народі кажуть «операції лазером». Після такої жінку виписують уже через 2–3 дні. У будь-якому разі, додає інша лікарка, Аліна Галайда, найкращі можливості провести найретельніше дообстеження й лікування – саме в онкоцентрі.
Як потрапити до цих спеціалістів? За направленням від сімейного лікаря чи гінеколога. В цьому відділенні допомагали й жінкам, які приїздили з віддалених сіл Волині, отримавши скерування уже після того, як дізнавалися, що треба обстежитися...
Оксана Гринчук зауважує, що ще два десятиліття тому в їхньому відділенні лікувалися жінки з менопаузою і старші.
Тепер, каже, інакше: «Захворювання з гінекологічною локалізацією значно помолодшало. Це і рак шийки матки, хоча на початку проблема візуально легко діагностується! Пухлина яєчників: зараз ми працюємо з дівчатами від 20 років. Чому? Насправді завжди є сукупність причин і спадковий фактор». Лікарка підкреслює, що в онкогінекологічному відділенні проводять (і пишаються тим) унікальні операції: надскладні, приміром, із видаленням лімфовузлів. Головне, наголошує, завжди лікарі онкоцентру велику увагу приділяють гістологічному дослідженню, аби запобігти розвитку хвороби.
У команді онкогінекологічного відділення – 6 лікарів. Усі вони цінують здоров’я, щиро зичать його усім жінкам й одностайні в тому, що кожна з нас має як мінімум раз у рік планово відвідувати гінеколога, навіть якщо відсутні скарги. Це і є необхідною медичною культурою, яку слід мати самому та формувати її у дітей.
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