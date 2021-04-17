Якою буде погода на Волині завтра, 18 квітня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря у Луцьку вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.



Загалом по області температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 18 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура повітря у Луцьку вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.Загалом по області температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла.

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