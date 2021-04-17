Якою буде погода на Волині завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 18 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря у Луцьку вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.
Загалом по області температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря у Луцьку вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.
Загалом по області температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла.
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