Якою буде погода на Волині завтра, 18 квітня

Якою буде погода на Волині завтра, 18 квітня
Завтра, 18 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря у Луцьку вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.

Загалом по області температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла.

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Теги: погода, прогноз, 18 квітня
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