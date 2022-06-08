Волиняни рятують від повені жителів Чернігівщини
Сьогодні, 20:22
Волинські рятувальники допомагають долати наслідки весняної повені на Чернігівщині.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
У складі зведеного загону волинські рятувальники разом з іншими колегами з інших регіонів працюють над подоланням наслідків весняного водопілля на Чернігівщині.
Рятувальники надають допомогу людям, доставляють воду і продукти харчування, проводять інші заходи для мінімізації наслідків підтоплення територій та домогосподарств.
Від служби порятунку Волині задіяли 2 чоловіків особового складу та дві одиниці техніки, зокрема снігоболотохід «Богун» (з м.Ковеля).
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
У складі зведеного загону волинські рятувальники разом з іншими колегами з інших регіонів працюють над подоланням наслідків весняного водопілля на Чернігівщині.
Рятувальники надають допомогу людям, доставляють воду і продукти харчування, проводять інші заходи для мінімізації наслідків підтоплення територій та домогосподарств.
Від служби порятунку Волині задіяли 2 чоловіків особового складу та дві одиниці техніки, зокрема снігоболотохід «Богун» (з м.Ковеля).
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