Волиняни рятують від повені жителів Чернігівщини





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



У складі зведеного загону волинські рятувальники разом з іншими колегами з інших регіонів працюють над подоланням наслідків весняного водопілля на Чернігівщині.



Рятувальники надають допомогу людям, доставляють воду і продукти харчування, проводять інші заходи для мінімізації наслідків підтоплення територій та домогосподарств.



Від служби порятунку Волині задіяли 2 чоловіків особового складу та дві одиниці техніки, зокрема снігоболотохід «Богун» (з м.Ковеля).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники допомагають долати наслідки весняної повені на Чернігівщині.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.У складі зведеного загону волинські рятувальники разом з іншими колегами з інших регіонів працюють над подоланням наслідків весняного водопілля на Чернігівщині.Рятувальники надають допомогу людям, доставляють воду і продукти харчування, проводять інші заходи для мінімізації наслідків підтоплення територій та домогосподарств.Від служби порятунку Волині задіяли 2 чоловіків особового складу та дві одиниці техніки, зокрема снігоболотохід «Богун» (з м.Ковеля).

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