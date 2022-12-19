У ГУР вже знають ім'я окупанта, який стратив українського військового. ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
Українська воєнна розвідка знає імʼя виконавця страти українського військового.
Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в інтервʼю NV.ua, - пише Бабель.
«Хто він, ми знаємо. <...> Якось так сталося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де нам про це було чітко відомо, — їх більше не існує. Тому не думаю, що ця людина стане винятком», — заявив Буданов.
За його словами, випадки зі стратами поодинокі.
Раніше у розвідці пояснили, що метою публікації відео з воєнним злочином є бажання росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон, та спроба деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони України.
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Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в інтервʼю NV.ua, - пише Бабель.
«Хто він, ми знаємо. <...> Якось так сталося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де нам про це було чітко відомо, — їх більше не існує. Тому не думаю, що ця людина стане винятком», — заявив Буданов.
За його словами, випадки зі стратами поодинокі.
Раніше у розвідці пояснили, що метою публікації відео з воєнним злочином є бажання росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон, та спроба деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони України.
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