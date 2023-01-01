Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку

Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку
Пан Ярослав, який служить у третій стрілецькій роті Луцького батальйону Волинської бригади тероборони, у великодні дні вдягає під однострій вишиванку.

Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.

"Це моя перша вишиванка – її подарувала дружина понад 20 років тому. Мав таку традицію – завжди брати цю сорочку в закордонні поїздки. Ніколи не рахував, у скількох країнах вона побувала. Але, поза всяким сумнівом, понад півтора десятка набереться", – розповідає пан Ярослав.

Чоловік має дуже короткий та яскравий позивний – «ЯR».

"В моєму уявленні «ЯR» – це велика енергія, яка може гори звернути, – каже Ярослав.

За освітою чоловік є лікарем-ревматологом, проте вже багато років працює у фармацевтичних компаніях. Зв’язки у цій сфері на початках широкомасштабного вторгнення неабияк допомогли укомплектувати аптечки бійців та батальйонний автомобіль швидкої медичної допомоги за стандартами НАТО.

А ще «ЯR» є батьком відразу чотирьох дітей – двох синів і двох до доньок: "Старший син, до речі, також обрав фах лікаря. Вже закінчує інтернатуру з хірургії. Не раз приїжджав до нас у батальйон як інструктор з тактичної медицини".

Як розповідає пан Ярослав, за півтора місяця перебування Луцького батальйону на сході України, ставлення інших підрозділів ЗСУ до волинських тероборонців змінилося докорінно.

"Спочатку здавалося, що нас сприймають не надто серйозно. Але за рік підготовки на Волині ми, насправді, дуже багато чого навчилися. А головне – стали злагодженим колективом вмотивованих однодумців. Тож нам вдавалося втримувати наші позиції навіть у найкритичніших ситуаціях. Тепер до нас на Донбасі ставляться з підкресленою повагою – інакше як «волинськими партизанами» вже, здається, і не називають", - каже тероборонівець.

А ще «ЯR» стверджує, що він та його побратими… знають рецепт Перемоги: "Ми не маємо вмирати за Перемогу, це вони – ординці – мають вмирати на нашій землі, бо їх сюди ніхто не кликав. Ми ж маємо бути навченими, екіпірованими й мати усі ресурси, аби швидко впоратися зі своїм ворогом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, тероборона, 100 ОБрТрО, воїни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня
Сьогодні, 23:34
Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку
Сьогодні, 22:59
У Луцьку обирали найгарнішу паску. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У ГУР вже знають ім'я окупанта, який стратив українського військового. ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
Волиняни рятують від повені жителів Чернігівщини
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини
04 квітень, 08:35
Волинські тероборонівці тюнінгували стару БДРМ. ВІДЕО Волинські тероборонівці тюнінгували стару БДРМ. ВІДЕО
23 березень, 22:13
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 11:16
На Сході служить тероборонівець з Волині, який 14 років присвятив Держприкордонслужбі На Сході служить тероборонівець з Волині, який 14 років присвятив Держприкордонслужбі
14 квітень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня
Сьогодні, 23:34
 0
Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку
Сьогодні, 22:59
 0
У Луцьку обирали найгарнішу паску. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
У ГУР вже знають ім'я окупанта, який стратив українського військового. ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
 0
Волиняни рятують від повені жителів Чернігівщини
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8