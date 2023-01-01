Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня

Україна святкує Великдень і продовжує боротися за свою незалежність! Ми дякуємо кожному і кожній, хто докладає зусиль до нашої боротьби!Сьогодні, як і щодня, ми маємо добрі новини.Як і кожного дня, маємо традиційну добру статистику про успіхи наших воїнів і втрати ворога на фронті:За даними на ранок понеділка, 17 квітня, українські військові ліквідували за добу 590 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 182 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 артсистем та 8 БПЛА.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3660 (+3) од,- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,- артилерійських систем - 2804 (+9) од,- РСЗВ - 538 (+0) од,- засоби ППО - 285 (+1) од,- літаків - 308 (+0) од,- гелікоптерів - 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),- крилаті ракети - 911 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,- спеціальна техніка - 328 (+2)Життя триває! У Луцьку влаштовують культурні заходи.Зокрема, сьогодні відбулися такі події у такий час:14:00 - виставка-конкурс кондитерів міста "Патріотична Паска" (Палац культури міста Луцька)17:30 — великодні народні віншування від народного аматорського фольклорного гурту "Чачка" (Палац культури міста Луцька)18:00 — фольклорне дійство "Ой весна, весна – днем красна" (Палац культури міста Луцька)19:50 — благодійний аукціон "Паска задля Перемоги" за участі фольклорного гурту "Чачка" Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька).Офіцери групи цивільно-військового співробітництва Волинської бригади тероборони організували розвезення продуктів харчування незахищеним верствам населення.Зокрема, охопили понад 500 дітей Яцьківського, Шандриголівського та Новоселівського старостинського округів Лиманського району Донеччини.Благодійну допомогу забезпечив Київський благодійний фонд "Братерство добрих сердець".Багаторазова чемпіонка України, волинянказдобула перемогу на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee.Збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце серед жінок. Змагання відбулися у Фінляндії, в місті Гельсінкі.Як зазначили на сторінці Федерації боксу України, на шляху до перемоги волинянка здолала суперниць Англії та Америки. У фінальному поєдинку перемогла боксерку з Фінляндії Кайво-Оя Піхлу.Волинська боксерка перемогла на міжнародному турнірі в ФінляндіїЗолото змагань Тетяна Коб завоювала у ваговій категорії 50 кг. У відеозверненні волинянка сказала: "Завойовуємо медалі для нашої України і для наших захисників!".волинянка Тетяна Коб – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.За словами глава Міноборони Словаччини, Україна отримала ще дев'ять літаків."Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією."До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.Поліцейські встановили місцезнаходження 73-річної жительки села Липини, про зникнення якої повідомляли раніше.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На пошуки жінки організували особовий склад поліції, а також розмістили оголошення про розшук у медіа.До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили, що бачили схожу жінку у Ківерцях. Поліцейські, зорієнтувавшись на місцевості, оперативно розшукали зниклу. Життю та здоров’ю громадянки загрози немає.Співробітники поліції передали пенсіонерку родичам.На Волині прокурори наполягають на конфіскації земельних ділянок у громадян рф.Про це 17 квітня повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Камінь-Каширська окружна прокуратура звернулася до Любешівського районного суду із двома позовами в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби конфіскувати у власність держави чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га, які належать на праві приватної власності громадянам російської федерації.Прокурори встановили, що двоє громадян держави-агресора, успадкувавши земельні ділянки, які знаходяться на території Любешівської селищної ради, не відчужили їх протягом року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України.Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації – наполягатимуть прокурори у суді.У 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні.Волинські рятувальники допомагають долати наслідки весняної повені на Чернігівщині.У Луцькому палаці культури відбулося мистецьке дійство "З вірою у великоднє диво перемоги!".