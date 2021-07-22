В Кракові помер українець, який підпалив себе
Сьогодні, 01:15
У Кракові в госпіталі помер 62-річний українець, який 13 квітня підпалив себе біля генконсульства України
Смерть українця підтвердила речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера в Кракові Едита Пшибильська, повідомляє "Бабель", посилаючись на RMF24.
В опіково-пластичному центрі чоловіку зробили операцію, від самого початку його стан був критичним.
В день інциденту чоловік вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.
Після цього він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Його госпіталізували в критичному стані.
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Смерть українця підтвердила речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера в Кракові Едита Пшибильська, повідомляє "Бабель", посилаючись на RMF24.
В опіково-пластичному центрі чоловіку зробили операцію, від самого початку його стан був критичним.
В день інциденту чоловік вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.
Після цього він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Його госпіталізували в критичному стані.
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