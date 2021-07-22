В Кракові помер українець, який підпалив себе





Смерть українця підтвердила речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера в Кракові Едита Пшибильська, повідомляє



В опіково-пластичному центрі чоловіку зробили операцію, від самого початку його стан був критичним.



В день інциденту чоловік вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.



Після цього він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Його госпіталізували в критичному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кракові в госпіталі помер 62-річний українець, який 13 квітня підпалив себе біля генконсульства УкраїниСмерть українця підтвердила речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера в Кракові Едита Пшибильська, повідомляє "Бабель" , посилаючись на RMF24.В опіково-пластичному центрі чоловіку зробили операцію, від самого початку його стан був критичним.В день інциденту чоловік вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.Після цього він. Його госпіталізували в критичному стані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію