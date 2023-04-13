Українець підпалив себе під консульством у Кракові





Про це повідомляє польське RMF FM, передає



За інформацією ЗМІ, чоловік віком 62-63 років, вигукував українською мовою заклики повернутися на батьківщину та захищати свою країну від окупантів, здійснив самоспалення перед генконсульством – облив себе горючою речовиною та підпалив.



Перехожі загасили чоловіка. Його доправили до лікарні – лікарі описують стан постраждалого як тяжкий.



На місці працює поліція, про подію повідомлено прокуратуру. МЗС України поки не коментувало інцидент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 13 квітня, громадянин України підпалив себе перед будівлею генерального консульства України у Кракові.Про це повідомляє польське RMF FM, передає Слово і Діло. За інформацією ЗМІ, чоловік віком 62-63 років, вигукував українською мовою заклики повернутися на батьківщину та захищати свою країну від окупантів, здійснив самоспалення перед генконсульством – облив себе горючою речовиною та підпалив.Перехожі загасили чоловіка. Його доправили до лікарні – лікарі описують стан постраждалого як тяжкий.На місці працює поліція, про подію повідомлено прокуратуру. МЗС України поки не коментувало інцидент.

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