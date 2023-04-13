Українець підпалив себе під консульством у Кракові

Українець підпалив себе під консульством у Кракові
Сьогодні вранці, 13 квітня, громадянин України підпалив себе перед будівлею генерального консульства України у Кракові.

Про це повідомляє польське RMF FM, передає Слово і Діло.

За інформацією ЗМІ, чоловік віком 62-63 років, вигукував українською мовою заклики повернутися на батьківщину та захищати свою країну від окупантів, здійснив самоспалення перед генконсульством – облив себе горючою речовиною та підпалив.

Перехожі загасили чоловіка. Його доправили до лікарні – лікарі описують стан постраждалого як тяжкий.

На місці працює поліція, про подію повідомлено прокуратуру. МЗС України поки не коментувало інцидент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підпалив себе, Краків, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До 60% за місяць: як в Україні подорожчали овочі
Сьогодні, 20:22
Якою буде погода на Волині завтра, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
Українець підпалив себе під консульством у Кракові
Сьогодні, 19:22
В Україні з'явилося ще одне державне свято
Сьогодні, 18:50
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Українці можуть безкоштовно їздити потягом з Польщі до Німеччині Українці можуть безкоштовно їздити потягом з Польщі до Німеччині
09 квітень, 22:36
У Польщі почали ремонтувати українські танки У Польщі почали ремонтувати українські танки
08 квітень, 01:15
«Львів в обмін на Білого Орла»: білоруські ЗМІ поширюють фейки про «поглинання» Польщею України «Львів в обмін на Білого Орла»: білоруські ЗМІ поширюють фейки про «поглинання» Польщею України
07 квітень, 18:13
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків
06 квітень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До 60% за місяць: як в Україні подорожчали овочі
Сьогодні, 20:22
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Українець підпалив себе під консульством у Кракові
Сьогодні, 19:22
 0
В Україні з'явилося ще одне державне свято
Сьогодні, 18:50
 0
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8