Якою буде погода на Волині завтра, 14 квітня





Про це



Інформують, що вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде східний, 5-10 м/с. Температура у Луцьку вночі становитиме 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.



Загалом на Волині температура вночі коливатиметься вночі від 2 до 7° тепла, вдень 11-16° тепла.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода на Волині на Великдень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю 14 квітня на Волині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде східний, 5-10 м/с. Температура у Луцьку вночі становитиме 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.Загалом на Волині температура вночі коливатиметься вночі від 2 до 7° тепла, вдень 11-16° тепла.Нагадаємо, раніше ми повідомляли,

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