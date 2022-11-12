Якою буде погода на Волині завтра, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю 14 квітня на Волині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде східний, 5-10 м/с. Температура у Луцьку вночі становитиме 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.
Загалом на Волині температура вночі коливатиметься вночі від 2 до 7° тепла, вдень 11-16° тепла.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода на Волині на Великдень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде східний, 5-10 м/с. Температура у Луцьку вночі становитиме 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.
Загалом на Волині температура вночі коливатиметься вночі від 2 до 7° тепла, вдень 11-16° тепла.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода на Волині на Великдень.
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