На Волині розшукують чоловіка, який пішов до лісу і не повернувся

На Волині поліція та рідні розшукують чоловіка, який пішов до лісу та не повернувся.Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.До відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь–Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява про зникнення, 03.01.1977 року народження, жителя села Лишнівка.За інформацією чоловік пішов у ліс до с. Карасин, Камінь-Каширського району та до цього часу не повернувся. Телефону при собі не мав. Де перебуває – невідомо.Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.Був одягнений: в чорну куртку, джинси синього кольору та резинові зелені чоботи.Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів:068-04-97-907, 096-90-46-522 або на лінію «102».