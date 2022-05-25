На Волині розшукують чоловіка, який пішов до лісу і не повернувся

На Волині розшукують чоловіка, який пішов до лісу і не повернувся
На Волині поліція та рідні розшукують чоловіка, який пішов до лісу та не повернувся.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

До відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь–Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява про зникнення Філончука Сергія Миколайовича, 03.01.1977 року народження, жителя села Лишнівка.

За інформацією чоловік пішов у ліс до с. Карасин, Камінь-Каширського району та до цього часу не повернувся. Телефону при собі не мав. Де перебуває – невідомо.

Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.
Був одягнений: в чорну куртку, джинси синього кольору та резинові зелені чоботи.
На Волині розшукують чоловіка, який пішов до лісу і не повернувся

Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів:068-04-97-907, 096-90-46-522 або на лінію «102».

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Теги: Волинь, поліція, Камінь-Каширський
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