До 60% за місяць: як в Україні подорожчали овочі
Сьогодні, 20:22
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у березні 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними статистичного відомства, порівняно з лютим капуста подорожчала на 60,2% до 22,2 гривень за кілограм, морква подорожчала на 37,5% до 39,6 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 23,2% до 52,1 гривень за кілограм.
Окрім того, яблука подорожчали на 12,1% до 18,5 гривень за кілограм.
Водночас гречана крупа подешевшала на 5,1% до 62,4 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними статистичного відомства, порівняно з лютим капуста подорожчала на 60,2% до 22,2 гривень за кілограм, морква подорожчала на 37,5% до 39,6 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 23,2% до 52,1 гривень за кілограм.
Окрім того, яблука подорожчали на 12,1% до 18,5 гривень за кілограм.
Водночас гречана крупа подешевшала на 5,1% до 62,4 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
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