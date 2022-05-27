Волинські прикордонники чекають напливу людей, які захочуть святкувати Великдень вдома. ВІДЕО





Про це розповілаМаргарита Вершиніна.



Востаннє, говорить речниця, найбільше скупчення транспорту тут фіксували два тижні тому. "Напередодні католицької Вербної неділі, тоді у черзі на перетин кордону очікувало близько сотні легковиків", – зазначила Маргарита Вершиніна. Додає: повертаються в Україну із країн ЄС в основному жінки з дітьми та старші люди.



Чоловіків, які перетнули кордон незаконно, одразу виявляє система "ризик перетину".



"З'ясовуємо: як громадянин потрапив за кордон, яким чином. Якщо підтверджуємо, що у незаконний спосіб, тоді складаємо документи. Притягуємо до адміністративної відповідальності: максимально – це 8,5 тисяч гривень", – каже Маргарита Вершиніна.



Суспільне побувало 13 квітня на автомобільному пункті пропуску "Устилуг" та поспілкувалося з українцями, котрі тримають маршрут на свято до своїх домівок.



Серед тих, хто повертається в Україну – багатодітний батько Богдан з Дніпра. Чоловік забрав із Німеччини дружину та трьох дітей, які були там більше року і зараз їдуть в рідне місто.



"Дитина народилася третя, сім місяців було як поїхали, а вже їй буде два роки і практично не бачив як росла. Я сказав, що вже звикли до цієї обстановки, всі вертаються, знайомі, родичі, ліпше вдома, ніж де-інде", – каже чоловік.



Син Богдана Марк розповів, що до життя в Німеччині було непросто звикнути, зокрема складно знайти друзів.



"Там складно знайти нормальних друзів собі, а тут прийшов в школу, поздоровкався і все…друзі. Україні краще і все! Крапка! Мені кажуть однокласники: Марк, коли ти вже приїдеш? От, сьогодні приїду!" – говорить школяр.



На декілька днів в Україну повертається Надія із сином та батьком. Родина їде з Німеччини у Львів. Зі слів Надії, їхня родина із Запоріжжя, а у Львові має зустрітися з чоловіком-військовим, якому до Великодня дали кілька днів відпустки.



"Потім назад, але мрію скоріше повернутися додому. Черг сьогодні немає, десь пів години чекали", – зазначила жінка.



Надія із сином та батьком їдуть у Львів. Фото: Суспільне Луцьк

Їздив у Люблін до 14-річної доньки, яка там навчається, киянин Віктор. Говорить: його дружина в ЗСУ, тому має право на виїзд за кордон і раз на пів року відвідує доньку-школярку. Каже: сьогодні проїхав кордон без черги, а пів року тому стояв 18 годин на в'їзд до Польщі та шість годин на виїзд.



"Зараз швидко. Я в'їхав на територію польської митниці годину тому. Це дуже швидко, я в мирний час не проходив так швидко митницю як сьогодні. Думаю десь 2,5 години часу займе проїзд", – зазначив чоловік.



Разом із чоловіком-шведом Димитрієм та улюбленим кокером Моллі їде у рідні Черкаси зі Швеції Яна. З її слів, понад рік проживали за кордоном і попри війну туди більш повертатися не збирається.



"Не витримуємо більше жити в чужій країні, хочеться додому. Хочемо розвивати і підіймати нашу країну, мову. Я працювала там перекладачем і коли приїжджали дітки і казали, що дві різні мови – українська і російська, то я хочу, щоб була одна рідна мова – українська", – додала жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На міжнародному пункті пропуску "Устилуг" біля кордону з Польщею 14 та 15 квітня очікують можливе скупчення людей, які хочуть повернутися додому до Великодня.Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загонуВостаннє, говорить речниця, найбільше скупчення транспорту тут фіксували два тижні тому. "Напередодні католицької Вербної неділі, тоді у черзі на перетин кордону очікувало близько сотні легковиків", – зазначила Маргарита Вершиніна. Додає: повертаються в Україну із країн ЄС в основному жінки з дітьми та старші люди.Чоловіків, які перетнули кордон незаконно, одразу виявляє система "ризик перетину"."З'ясовуємо: як громадянин потрапив за кордон, яким чином. Якщо підтверджуємо, що у незаконний спосіб, тоді складаємо документи. Притягуємо до адміністративної відповідальності: максимально – це 8,5 тисяч гривень", – каже Маргарита Вершиніна.Суспільне побувало 13 квітня на автомобільному пункті пропуску "Устилуг" та поспілкувалося з українцями, котрі тримають маршрут на свято до своїх домівок.Серед тих, хто повертається в Україну – багатодітний батько Богдан з Дніпра. Чоловік забрав із Німеччини дружину та трьох дітей, які були там більше року і зараз їдуть в рідне місто."Дитина народилася третя, сім місяців було як поїхали, а вже їй буде два роки і практично не бачив як росла. Я сказав, що вже звикли до цієї обстановки, всі вертаються, знайомі, родичі, ліпше вдома, ніж де-інде", – каже чоловік.Син Богдана Марк розповів, що до життя в Німеччині було непросто звикнути, зокрема складно знайти друзів."Там складно знайти нормальних друзів собі, а тут прийшов в школу, поздоровкався і все…друзі. Україні краще і все! Крапка! Мені кажуть однокласники: Марк, коли ти вже приїдеш? От, сьогодні приїду!" – говорить школяр.На декілька днів в Україну повертається Надія із сином та батьком. Родина їде з Німеччини у Львів. Зі слів Надії, їхня родина із Запоріжжя, а у Львові має зустрітися з чоловіком-військовим, якому до Великодня дали кілька днів відпустки."Потім назад, але мрію скоріше повернутися додому. Черг сьогодні немає, десь пів години чекали", – зазначила жінка.Надія із сином та батьком їдуть у Львів. Фото: Суспільне ЛуцькЇздив у Люблін до 14-річної доньки, яка там навчається, киянин Віктор. Говорить: його дружина в ЗСУ, тому має право на виїзд за кордон і раз на пів року відвідує доньку-школярку. Каже: сьогодні проїхав кордон без черги, а пів року тому стояв 18 годин на в'їзд до Польщі та шість годин на виїзд."Зараз швидко. Я в'їхав на територію польської митниці годину тому. Це дуже швидко, я в мирний час не проходив так швидко митницю як сьогодні. Думаю десь 2,5 години часу займе проїзд", – зазначив чоловік.Разом із чоловіком-шведом Димитрієм та улюбленим кокером Моллі їде у рідні Черкаси зі Швеції Яна. З її слів, понад рік проживали за кордоном і попри війну туди більш повертатися не збирається."Не витримуємо більше жити в чужій країні, хочеться додому. Хочемо розвивати і підіймати нашу країну, мову. Я працювала там перекладачем і коли приїжджали дітки і казали, що дві різні мови – українська і російська, то я хочу, щоб була одна рідна мова – українська", – додала жінка.

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