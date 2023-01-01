Інсталяції, новий великий арт-проєкт і потепління: добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
13 квітень, 23:34
Коли 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну, ми створювали рубрику добрих новин, ми ще не знали, що щодня майже усі вони так чи інакше стосуватимуться війни. Але, попри всі складнощі, ми щодня відтоді маємо про що писати!
Дякуємо усім, хто причетний до того, щоб ці добрі новини були, – захисникам і захисницям, волонтерам і волонтеркам, кожному українцеві і кожній українці, які працюють для Перемоги!
Сьогодні ми писали про таке:
Волинян кличуть на роботу: які вакансії та яку зарплату пропонують
Робота на Волині є! І це добра новина!
Натиснувши на посилання вище, можна побачити перелік топових вакансій від Волинського обласного центру зайнятості.
10 ідей для власної справи: який бізнес можна започаткувати з допомогою держави
за програмою “Своя справа” від єРобота можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень безповоротного гранту на відкриття чи масштабування бізнесу. Заявку на мікрогрант вже заповнили понад 20 тисяч українців. А кошти на власний бізнес отримали близько 3,5 тисяч охочих. Грант можна використати на обладнання, закупівлю сировини та орендну плату. Серед умов: створити одне або два робочих місця, вести бізнес мінімум 3 роки та вчасно сплачувати податки. Якщо дотримуватись цих зобов’язань, повертати кошти не потрібно.
Центр грoмадськoгo мoнітoрингу та кoнтрoлю підібрав 10 бізнес-ідей, які можна втілити за допомогою мікрогранту від єРобота.
Про кожну з них можна прочитати тут.
Повідомили про втрати ворога у живій силі та техніці за минулу добу
Традиційна щоденна добра статистика!
За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем і 5 дронів ворога.
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 180590 (+540 за останню добу) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3646 (+0) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2777 (+7) од,
‒ РСЗВ – 535 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 283 (+1) од,
‒ літаків – 307 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 320 (+1).
Центр Луцька прикрасили до Великодня
Життя триває! У центрі Луцька презентували великодні арт-інсталяції.
Там представлені арт-інсталяції "Великдень", "Воскрес Христос - Воскресне Україна!".
Пасхальна композиція артоб’єктів виконана у жовто-блакитній кольоровій гамі із зображенням Державної символіки України демонструє патріотизм та глибоку віру українців в перемогу світла над темрявою, добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники-духовний символ українського народу, рідного краю, материнський оберіг для синів- Захисників України,
Основний елемент другої композиції – декоративні птахи, що символізують світле Воскресіння Христове, віщують настання весни та початок нового життя, відновлення і розквіт України
У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт
У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулась презентація нового арт-проєкту «Думи». У експозиції представлені роботи 43 українських митців та приблизно 70 арт-об’єктів.
Куратор та ініціатор проєкту – фундатор музею Віктор Корсак.
«Ми хочемо, щоб люди почали думати про серйозні речі. Щоби, думаючи про ці речі, щось у них трансформувалось, змінювались цінності, ставились нові цілі, люди ставали кращими. Ідея – щоб заходили сюди одними, а виходили іншими», – каже Віктор Корсак.
Потепління прийде з наступного тижня
Погода тішитиме нас!
Відчутне потепління в Україну прийде у вівторок 18 квітня. У суботу прогнозують дощі, а на Великдень дещо потепліє, проте місцями будуть опади.
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Дякуємо усім, хто причетний до того, щоб ці добрі новини були, – захисникам і захисницям, волонтерам і волонтеркам, кожному українцеві і кожній українці, які працюють для Перемоги!
Сьогодні ми писали про таке:
Волинян кличуть на роботу: які вакансії та яку зарплату пропонують
Робота на Волині є! І це добра новина!
Натиснувши на посилання вище, можна побачити перелік топових вакансій від Волинського обласного центру зайнятості.
10 ідей для власної справи: який бізнес можна започаткувати з допомогою держави
за програмою “Своя справа” від єРобота можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень безповоротного гранту на відкриття чи масштабування бізнесу. Заявку на мікрогрант вже заповнили понад 20 тисяч українців. А кошти на власний бізнес отримали близько 3,5 тисяч охочих. Грант можна використати на обладнання, закупівлю сировини та орендну плату. Серед умов: створити одне або два робочих місця, вести бізнес мінімум 3 роки та вчасно сплачувати податки. Якщо дотримуватись цих зобов’язань, повертати кошти не потрібно.
Центр грoмадськoгo мoнітoрингу та кoнтрoлю підібрав 10 бізнес-ідей, які можна втілити за допомогою мікрогранту від єРобота.
Про кожну з них можна прочитати тут.
Повідомили про втрати ворога у живій силі та техніці за минулу добу
Традиційна щоденна добра статистика!
За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем і 5 дронів ворога.
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 180590 (+540 за останню добу) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3646 (+0) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2777 (+7) од,
‒ РСЗВ – 535 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 283 (+1) од,
‒ літаків – 307 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 320 (+1).
Центр Луцька прикрасили до Великодня
Життя триває! У центрі Луцька презентували великодні арт-інсталяції.
Там представлені арт-інсталяції "Великдень", "Воскрес Христос - Воскресне Україна!".
Пасхальна композиція артоб’єктів виконана у жовто-блакитній кольоровій гамі із зображенням Державної символіки України демонструє патріотизм та глибоку віру українців в перемогу світла над темрявою, добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники-духовний символ українського народу, рідного краю, материнський оберіг для синів- Захисників України,
Основний елемент другої композиції – декоративні птахи, що символізують світле Воскресіння Христове, віщують настання весни та початок нового життя, відновлення і розквіт України
У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт
У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулась презентація нового арт-проєкту «Думи». У експозиції представлені роботи 43 українських митців та приблизно 70 арт-об’єктів.
Куратор та ініціатор проєкту – фундатор музею Віктор Корсак.
«Ми хочемо, щоб люди почали думати про серйозні речі. Щоби, думаючи про ці речі, щось у них трансформувалось, змінювались цінності, ставились нові цілі, люди ставали кращими. Ідея – щоб заходили сюди одними, а виходили іншими», – каже Віктор Корсак.
Потепління прийде з наступного тижня
Погода тішитиме нас!
Відчутне потепління в Україну прийде у вівторок 18 квітня. У суботу прогнозують дощі, а на Великдень дещо потепліє, проте місцями будуть опади.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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