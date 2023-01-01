Повідомили про втрати ворога у живій силі та техніці за минулу добу





Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 180590 (+540 за останню добу) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 3646 (+0) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,

‒ артилерійських систем – 2777 (+7) од,

‒ РСЗВ – 535 (+0) од,

‒ засобів ППО ‒ 283 (+1) од,

‒ літаків – 307 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),

‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),

‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,

‒ спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем і 5 дронів ворога.Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 180590 (+540 за останню добу) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3646 (+0) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,‒ артилерійських систем – 2777 (+7) од,‒ РСЗВ – 535 (+0) од,‒ засобів ППО ‒ 283 (+1) од,‒ літаків – 307 (+0) од,‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,‒ спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

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