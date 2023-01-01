Повідомили про втрати ворога у живій силі та техніці за минулу добу
Сьогодні, 09:35
За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 7 артилерійських систем і 5 дронів ворога.
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 180590 (+540 за останню добу) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3646 (+0) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2777 (+7) од,
‒ РСЗВ – 535 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 283 (+1) од,
‒ літаків – 307 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 320 (+1).
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Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 180590 (+540 за останню добу) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3646 (+0) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2777 (+7) од,
‒ РСЗВ – 535 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 283 (+1) од,
‒ літаків – 307 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 320 (+1).
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