Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали двоє людей





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Зіткнулися Renault Megan та Volkswagen Caddy. Внаслідок автопригоди постраждали 46-річний водій та 16-річний пасажир автомобіля Volkswagen.



Інформують, що за кермом Renault Megan перебував 51-річний житель Рівненської області. Обидва водії тверезі.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



У поліції додають, що у рамках досудового розслідування будуть з’ясовані всі обставини автопригоди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 12 квітня, на перехресті вулиць Львівська та Європейська у луцьку сталася аварія.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Зіткнулися Renault Megan та Volkswagen Caddy. Внаслідок автопригоди постраждали 46-річний водій та 16-річний пасажир автомобіля Volkswagen.Інформують, що за кермом Renault Megan перебував 51-річний житель Рівненської області. Обидва водії тверезі.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.У поліції додають, що у рамках досудового розслідування будуть з’ясовані всі обставини автопригоди.

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