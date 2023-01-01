Як фарбування стін впливає на ціну та швидкість продажу квартири*





Збільшення вартості

Фарбування стін - це дійсно простий і дешевий спосіб оновити інтер'єр приміщення. Правильно обрана фарба і колір можуть значно поліпшити вигляд приміщення і надати йому декоративного вигляду. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення вартості квартири під час продажу. Квартира, яка має свіжий і акуратний вигляд, більш приваблива для покупців і може продаватися швидше і за вищою ціною.



У 2019 році на сайті "ЦІАН" було проведено дослідження, яке показало, що продаж квартири після косметичного ремонту може зайняти на 11% менше часу, ніж продаж квартири без ремонту.



Також слід враховувати, що проведення ремонту може бути вирішальним фактором для покупців, тому що дає їм змогу отримати готовий для життя об'єкт нерухомості, що може залучити більше потенційних покупців.



Дослідження американської компанії Zillow, яка займається оцінкою нерухомості, засвідчило, що квартири, які були продані після ремонту, продаються швидше і за вищою ціною, ніж квартири без ремонту. У середньому, квартири після ремонту продаються на 2,7% дорожче і швидше на 25 днів, ніж квартири без ремонту.



За інформацією HomeGain у США, відомо, що проведення незначного ремонту перед продажем може призвести до збільшення вартості об'єкта на 10%, а великих ремонтних робіт - на 20%.



У Великій Британії також проводилися дослідження, що підтверджують важливість проведення ремонту для продажу нерухомості. Наприклад, дослідження, проведене компанією Property Rescue, показало, що квартири після ремонту продають на 5-10% дорожче і швидше, ніж квартири без ремонту.



Вибір фарби

Вибираючи фарбу для фарбування стін, важливо враховувати не тільки колір, але і якість фарби. Якісна фарба може не тільки збільшити вартість квартири, а й продовжити термін служби стін. Крім того, при використанні якісної фарби можна істотно знизити витрати на фарбування в довгостроковій перспективі. Наприклад,



Вплив кольору на продаж квартири

Колір стін - це важливий аспект при виборі фарби для фарбування стін. Фарби різних кольорів можуть впливати на настрій та емоції людей. Наприклад, теплі кольори, такі як жовтий і помаранчевий, можуть створювати затишну атмосферу, в той час як холодні кольори, такі як блакитний і зелений, можуть створювати спокійну атмосферу і допомогти розслабитися.



Під час продажу квартири, колір стін може істотно впливати на її вартість і привабливість для потенційних покупців. Фарбування стін у правильний колір може значно збільшити вартість нерухомості і зробити її більш привабливою для покупців.



Для створення затишного і комфортного інтер'єру рекомендується вибирати теплі кольори, такі як кремовий, персиковий або світло-жовтий. Ці кольори створюють відчуття затишку і спокою, що може бути привабливо для покупців.



Однак, якщо мета продавця - зробити квартиру стильнішою і сучаснішою, можна вибрати більш яскраві та насичені кольори, такі як червоний або фіолетовий. Ці кольори можуть додати декоративний ефект і привернути увагу потенційних покупців.



Крім кольору стін, також важливо враховувати поверхню стін. Шпалери або фарба мають бути обрані з урахуванням стилю і кольору інтер'єру. Не варто забувати, що вибір кольору стін і поверхонь повинен відповідати загальному дизайну приміщення і не повинен бути занадто яскравим або незвичайним.



Фарба має велике значення при виборі відтінків для фарбування стін усередині приміщення. Дослідження показали, що деякі кольори здатні збільшувати вартість нерухомості, тоді як інші можуть знижувати її. Наприклад, нейтральні кольори, такі як білий, сірий і бежевий, є найпопулярнішими й найуніверсальнішими, що робить їх гарним вибором під час продажу квартири.



Однак не варто забувати про те, що фарба - це не єдиний спосіб змінити зовнішній вигляд кімнати. Декоративні шпалери, різні фактури та оздоблення поверхні можуть також відігравати важливу роль у створенні бажаного вигляду інтер'єру.



Якщо ви вирішили оновити свою квартиру перед продажем, обираючи колір для фарбування стін, переконайтеся, що він підходить до загальної колірної гами приміщення. Це допоможе створити єдину концепцію інтер'єру, що підвищить вартість нерухомості.



Нарешті, важливо вибрати правильний матеріал для фарбування стін. Tikkurila - це одна з компаній, які пропонують якісну фарбу для стін. Їхні продукти мають високий ступінь адгезії та добре захищають поверхню від вологи та бруду. Крім того, компанія Tikkurila виробляє фарби різних кольорів і фактур, що дає змогу обирати найбільш підходящий варіант для вашого приміщення.



Не секрет, що фарбування стін має велике значення під час продажу квартири. Воно може збільшити вартість нерухомості і допомогти створити єдину концепцію інтер'єру. Під час вибору фарби необхідно враховувати колірну гамму приміщення і якість матеріалу. Компанія Tikkurila пропонує широкий вибір якісних фарб для стін, які допоможуть створити бажаний вигляд інтер'єру і збільшити вартість вашої нерухомості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нерухомість - це дорога інвестиція, яку ніхто не хоче продавати зі знижкою. Коли приходить час продавати квартиру, кожен власник бажає отримати за неї найбільшу ціну. Одним зі способів підвищити вартість квартири є фарбування стін. У цій статті ми розглянемо, як фарбування стін впливає на продаж квартири, а також як вибирати фарбу для досягнення найкращого результату.Фарбування стін - це дійсно простий і дешевий спосіб оновити інтер'єр приміщення. Правильно обрана фарба і колір можуть значно поліпшити вигляд приміщення і надати йому декоративного вигляду. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення вартості квартири під час продажу. Квартира, яка має свіжий і акуратний вигляд, більш приваблива для покупців і може продаватися швидше і за вищою ціною.У 2019 році на сайті "ЦІАН" було проведено дослідження, яке показало, що продаж квартири після косметичного ремонту може зайняти на 11% менше часу, ніж продаж квартири без ремонту.Також слід враховувати, що проведення ремонту може бути вирішальним фактором для покупців, тому що дає їм змогу отримати готовий для життя об'єкт нерухомості, що може залучити більше потенційних покупців.Дослідження американської компанії Zillow, яка займається оцінкою нерухомості, засвідчило, що квартири, які були продані після ремонту, продаються швидше і за вищою ціною, ніж квартири без ремонту. У середньому, квартири після ремонту продаються на 2,7% дорожче і швидше на 25 днів, ніж квартири без ремонту.За інформацією HomeGain у США, відомо, що проведення незначного ремонту перед продажем може призвести до збільшення вартості об'єкта на 10%, а великих ремонтних робіт - на 20%.У Великій Британії також проводилися дослідження, що підтверджують важливість проведення ремонту для продажу нерухомості. Наприклад, дослідження, проведене компанією Property Rescue, показало, що квартири після ремонту продають на 5-10% дорожче і швидше, ніж квартири без ремонту.Вибираючи фарбу для фарбування стін, важливо враховувати не тільки колір, але і якість фарби. Якісна фарба може не тільки збільшити вартість квартири, а й продовжити термін служби стін. Крім того, при використанні якісної фарби можна істотно знизити витрати на фарбування в довгостроковій перспективі. Наприклад, Tikkurila є одним з найкращих брендів на ринку фарб для стін. Вони пропонують широкий вибір фарб, які підходять для різних поверхонь, і забезпечують чудову якість покриття.Колір стін - це важливий аспект при виборі фарби для фарбування стін. Фарби різних кольорів можуть впливати на настрій та емоції людей. Наприклад, теплі кольори, такі як жовтий і помаранчевий, можуть створювати затишну атмосферу, в той час як холодні кольори, такі як блакитний і зелений, можуть створювати спокійну атмосферу і допомогти розслабитися.Під час продажу квартири, колір стін може істотно впливати на її вартість і привабливість для потенційних покупців. Фарбування стін у правильний колір може значно збільшити вартість нерухомості і зробити її більш привабливою для покупців.Для створення затишного і комфортного інтер'єру рекомендується вибирати теплі кольори, такі як кремовий, персиковий або світло-жовтий. Ці кольори створюють відчуття затишку і спокою, що може бути привабливо для покупців.Однак, якщо мета продавця - зробити квартиру стильнішою і сучаснішою, можна вибрати більш яскраві та насичені кольори, такі як червоний або фіолетовий. Ці кольори можуть додати декоративний ефект і привернути увагу потенційних покупців.Крім кольору стін, також важливо враховувати поверхню стін. Шпалери або фарба мають бути обрані з урахуванням стилю і кольору інтер'єру. Не варто забувати, що вибір кольору стін і поверхонь повинен відповідати загальному дизайну приміщення і не повинен бути занадто яскравим або незвичайним.Фарба має велике значення при виборі відтінків для фарбування стін усередині приміщення. Дослідження показали, що деякі кольори здатні збільшувати вартість нерухомості, тоді як інші можуть знижувати її. Наприклад, нейтральні кольори, такі як білий, сірий і бежевий, є найпопулярнішими й найуніверсальнішими, що робить їх гарним вибором під час продажу квартири.Однак не варто забувати про те, що фарба - це не єдиний спосіб змінити зовнішній вигляд кімнати. Декоративні шпалери, різні фактури та оздоблення поверхні можуть також відігравати важливу роль у створенні бажаного вигляду інтер'єру.Якщо ви вирішили оновити свою квартиру перед продажем, обираючи колір для фарбування стін, переконайтеся, що він підходить до загальної колірної гами приміщення. Це допоможе створити єдину концепцію інтер'єру, що підвищить вартість нерухомості.Нарешті, важливо вибрати правильний матеріал для фарбування стін. Tikkurila - це одна з компаній, які пропонують якісну фарбу для стін. Їхні продукти мають високий ступінь адгезії та добре захищають поверхню від вологи та бруду. Крім того, компанія Tikkurila виробляє фарби різних кольорів і фактур, що дає змогу обирати найбільш підходящий варіант для вашого приміщення.Не секрет, що фарбування стін має велике значення під час продажу квартири. Воно може збільшити вартість нерухомості і допомогти створити єдину концепцію інтер'єру. Під час вибору фарби необхідно враховувати колірну гамму приміщення і якість матеріалу. Компанія Tikkurila пропонує широкий вибір якісних фарб для стін, які допоможуть створити бажаний вигляд інтер'єру і збільшити вартість вашої нерухомості.

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