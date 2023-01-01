У Луцьку зіткнулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Сьогодні, 13 квітня, у Луцьку завдяки камерам відеоспостереження зафіксували орожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Львівська та Боженка, за участі двох легкових автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.
Водій автомобіля «Renault», який виїжджав з другорядної дороги, не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі автомобілю «Volkswagen», що рухався головною дорогою.
Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
На місце події прибула карета швидкої допомоги. Для повного та об’єктивного дослідження ДТП, відеоматеріали були надані працівникам поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.
Водій автомобіля «Renault», який виїжджав з другорядної дороги, не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі автомобілю «Volkswagen», що рухався головною дорогою.
Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
На місце події прибула карета швидкої допомоги. Для повного та об’єктивного дослідження ДТП, відеоматеріали були надані працівникам поліції.
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