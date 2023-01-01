У Луцьку зіткнулися два легковики. ВІДЕО

Сьогодні, 13 квітня, у Луцьку завдяки камерам відеоспостереження зафіксували орожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Львівська та Боженка, за участі двох легкових автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.Водій автомобіля «Renault», який виїжджав з другорядної дороги, не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі автомобілю «Volkswagen», що рухався головною дорогою.Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.На місце події прибула карета швидкої допомоги. Для повного та об’єктивного дослідження ДТП, відеоматеріали були надані працівникам поліції.