Курс валют у Луцьку 13 квітня
Сьогодні, 09:24
13 квітня готівковий курс долара становить 37.62, продають його за 37.74.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.86, а продають за – 41.24.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,85.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.86, а продають за – 41.24.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,85.
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