Курс валют у Луцьку 13 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.86, а продають за – 41.24.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 квітня готівковий курс долара становить 37.62, продають його за 37.74.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.86, а продають за – 41.24.Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,85.

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