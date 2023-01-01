Українські бійці за добу відбили понад 45 атак: яка ситуація на різних напрямках фронту





Про це



Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів.



Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних громадян. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ.



Ситуація за напрямками



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Підрозділи територіальних військ збройних сил рф продовжують перебувати на території Білорусі.



Триває комплексна перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, яких залучають до перевірки, здійснюють завдяки призову військовослужбовців запасу.



росіяни і надалі зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості.



Протягом минулої доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області,



Також під вогнем опинилися Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.



На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.



На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатний наступ у районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.



На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби росіяни вели безрезультатний наступ у районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного.



Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.



На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни вели безрезультатні наступи в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку.



Ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.



На Шахтарському напрямку протягом доби противник наступи не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися. Протягом минулої доби вони обстріляли понад 35 населених пунктів.



Серед них — Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.



Успіхи ЗСУ



Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські бійці збили два ворожих безпілотники типу «Орлан — 10».



Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також одну ворожу радіолокаційну станцію.



читайте також

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри численні втрати в техніці та живій силі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, 12 квітня, українські бійці відбили там понад 45 атак.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів.Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних громадян. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ.Нанапрямках оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Підрозділи територіальних військ збройних сил рф продовжують перебувати на території Білорусі.Триває комплексна перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, яких залучають до перевірки, здійснюють завдяки призову військовослужбовців запасу.росіяни і надалі зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості.Протягом минулої доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області,Також під вогнем опинилися Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.Наворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.Напротягом доби росіяни вели безрезультатний наступ у районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.Наворог продовжує вести наступ, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби росіяни вели безрезультатний наступ у районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного.Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.Наросіяни вели безрезультатні наступи в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку.Ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.Напротягом доби противник наступи не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.Наросіяни продовжують оборонятися. Протягом минулої доби вони обстріляли понад 35 населених пунктів.Серед них — Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські бійці збили два ворожих безпілотники типу «Орлан — 10».Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також одну ворожу радіолокаційну станцію.читайте також

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію