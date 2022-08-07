Волинян кличуть на роботу: які вакансії та яку зарплату пропонують. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП вакансій цього тижня:



У Луцьку запрошують на роботу електрогазозварника. Заробітна плата – 25 000 гривень.



У селище Голоби потрібен головний бухгалтер. Заробітна плата – 23 400 гривень.



У Ковелі пропонують вакансію юрисконсульта. Заробітна плата – 21 150 гривень.



У Колках потрібен лікар-епідеміолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.



У селі Фалемичі Володимирському районі шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.



У селі Тойкут Ковельської громади на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.



У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. Заробітна плата – 20 000 гривень.



У село Тойкут потрібен інженер-технолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.



У Луцьку на роботу запрошують тракториста. Заробітна плата – 20 000 гривень.



У місті Рожище є вакансія клінічного фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень.







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