Волинян кличуть на роботу: які вакансії та яку зарплату пропонують. ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП вакансій цього тижня:
У Луцьку запрошують на роботу електрогазозварника. Заробітна плата – 25 000 гривень.
У селище Голоби потрібен головний бухгалтер. Заробітна плата – 23 400 гривень.
У Ковелі пропонують вакансію юрисконсульта. Заробітна плата – 21 150 гривень.
У Колках потрібен лікар-епідеміолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У селі Фалемичі Володимирському районі шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У селі Тойкут Ковельської громади на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У село Тойкут потрібен інженер-технолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У Луцьку на роботу запрошують тракториста. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У місті Рожище є вакансія клінічного фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП вакансій цього тижня:
У Луцьку запрошують на роботу електрогазозварника. Заробітна плата – 25 000 гривень.
У селище Голоби потрібен головний бухгалтер. Заробітна плата – 23 400 гривень.
У Ковелі пропонують вакансію юрисконсульта. Заробітна плата – 21 150 гривень.
У Колках потрібен лікар-епідеміолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У селі Фалемичі Володимирському районі шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У селі Тойкут Ковельської громади на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У село Тойкут потрібен інженер-технолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У Луцьку на роботу запрошують тракториста. Заробітна плата – 20 000 гривень.
У місті Рожище є вакансія клінічного фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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