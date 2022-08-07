Волинян кличуть на роботу: які вакансії та яку зарплату пропонують. ВІДЕО

Волинян кличуть на роботу: які вакансії та яку зарплату пропонують. ВІДЕО
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».

Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП вакансій цього тижня:

У Луцьку запрошують на роботу електрогазозварника. Заробітна плата – 25 000 гривень.

У селище Голоби потрібен головний бухгалтер. Заробітна плата – 23 400 гривень.

У Ковелі пропонують вакансію юрисконсульта. Заробітна плата – 21 150 гривень.

У Колках потрібен лікар-епідеміолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.

У селі Фалемичі Володимирському районі шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.

У селі Тойкут Ковельської громади на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата – 20 000 гривень.

У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. Заробітна плата – 20 000 гривень.

У село Тойкут потрібен інженер-технолог. Заробітна плата – 20 000 гривень.

У Луцьку на роботу запрошують тракториста. Заробітна плата – 20 000 гривень.

У місті Рожище є вакансія клінічного фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень.



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Теги: вакансії
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