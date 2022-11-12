Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень
На Великдень в Україні переважно будуть йти дощі. Це стосується західних областей, частково центральних, північних і зокрема Київщини.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха, передає Суспільне.

За її словами на свято інтенсивність опадів буде меншою ніж на початку цього тижня.

"Інтенсивність дощів буде набагато меншою, переважно невеликі дощі, часом, з перервами. 12 квітня дощовий день, а надалі є тенденція до зменшення опадів", — сказала синоптикиня.

З наступного тижня, після Великодня буде спостерігатися більш спокійна погода, небо стане яснішим, каже Наталія Птуха і додає, що температура повітря вже почала підвищуватись.

"Якщо брати 15-16 квітня, то в нічні години по всій території України буде 2-8 градуси тепла, вдень 9-15 градусів тепла", — сказала Птуха.

Вона зауважила, що така весняна погода є нормою.

"А починаючи з 17 квітня температурні показники дещо підвищаться хмарність зменшиться, і погода буде більше радувати нас сонцем", — підсумувала синоптикиня.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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