У Луцьку чоловік викинув купу автомобільних шин біля дороги





Про це



На цілодобову лінію ГШР надійшло повідомлення щодо порушення Правил благоустрою м. Луцька.



У ході розгляду звернення встановили транспортний засіб та водія, котрий здійснив вивезення та звалювання автомобільних шин на території загального користування по вулиці Гущанська, що у місті Луцьку.



На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП п. п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою м. Луцька. Та видано припис щодо негайного усунення правопорушення.



В подальшому матеріали передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.



За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку муніципали оштрафували водія, який викинув купу автомобільних шин біля дороги по вулиці Гущанська.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради.На цілодобову лінію ГШР надійшло повідомлення щодо порушення Правил благоустрою м. Луцька.У ході розгляду звернення встановили транспортний засіб та водія, котрий здійснив вивезення та звалювання автомобільних шин на території загального користування по вулиці Гущанська, що у місті Луцьку.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП п. п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою м. Луцька. Та видано припис щодо негайного усунення правопорушення.В подальшому матеріали передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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