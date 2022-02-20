У Луцьку чоловік викинув купу автомобільних шин біля дороги
Сьогодні, 01:05
У Луцьку муніципали оштрафували водія, який викинув купу автомобільних шин біля дороги по вулиці Гущанська.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради.
На цілодобову лінію ГШР надійшло повідомлення щодо порушення Правил благоустрою м. Луцька.
У ході розгляду звернення встановили транспортний засіб та водія, котрий здійснив вивезення та звалювання автомобільних шин на території загального користування по вулиці Гущанська, що у місті Луцьку.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП п. п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою м. Луцька. Та видано припис щодо негайного усунення правопорушення.
В подальшому матеріали передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.
За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради.
На цілодобову лінію ГШР надійшло повідомлення щодо порушення Правил благоустрою м. Луцька.
У ході розгляду звернення встановили транспортний засіб та водія, котрий здійснив вивезення та звалювання автомобільних шин на території загального користування по вулиці Гущанська, що у місті Луцьку.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП п. п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою м. Луцька. Та видано припис щодо негайного усунення правопорушення.
В подальшому матеріали передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.
За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.
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