У Луцьку чоловік викинув купу автомобільних шин біля дороги

У Луцьку чоловік викинув купу автомобільних шин біля дороги
У Луцьку муніципали оштрафували водія, який викинув купу автомобільних шин біля дороги по вулиці Гущанська.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради.

На цілодобову лінію ГШР надійшло повідомлення щодо порушення Правил благоустрою м. Луцька.

У ході розгляду звернення встановили транспортний засіб та водія, котрий здійснив вивезення та звалювання автомобільних шин на території загального користування по вулиці Гущанська, що у місті Луцьку.

На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП п. п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою м. Луцька. Та видано припис щодо негайного усунення правопорушення.

В подальшому матеріали передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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Теги: Муніципальна варта, автомобільні шини, Луцьк
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