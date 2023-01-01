Добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня

У постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини! Сьогодні, наприклад, розповідали про великодні кошики для воїнів, втрати рашистів та черговий пакет військової допомоги від друзів-партнерів.Про ці та інші добрі новини за 12 квітня – у традиційній добірці:Один із підвидів, який тепер оселився на Ківерцівщині, фазан румунський. Фазани на Волині приживаються добре. На Горохівщині вже вирощують «чисто волинських», не привезених з інших областей. Їх цієї осені «розселили» практично в усіх угіддях області ‒ загалом випустили понад 1000 особин.Лісівники навіть у природних умовах намагаються додатково створити комфортні умови для птахів. Наприклад, встановлюють захисні споруди, де фазан може ховатися від хижаків. Такі будиночки служать і підгодівельними майданчиками.Міністр оборони Данії заявив, що Захід може ухвалити рішення про надання Україні винищувачів до літа. Та ймовірність, що вже до цього часу Україна почує рішення про передачу F-16, вкрай висока.Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги. Йдеться про передачу кулеметів, тисяч штурмових гвинтівок та понад 2 мільйонів набоїв.Другий рік поспіль книгозбірні Луцької територіальної громади долучаються до благодійної акції «Великодній кошик для воїна».Для військових, які воюють, збирають необхідні речі, продукти тривалого зберігання, солодощі, паски та обереги. Нині передачу доставлять для військових 14-ї та 100-ї волинських бригад.Збройні сили за минулу добу знищили 730 окупантів. Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб,- танків ‒ 3646 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,- артилерійських систем – 2770 (+5) од,- РСЗВ – 535 (+0) од,- засобів ППО ‒ 282 (+0) од,- літаків – 307 (+0) од,- гелікоптерів – 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),- крилатих ракет ‒ 911 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,- спеціальної техніки ‒ 319 (+3).«Серед боїв і фронтових буднів ми знаходимо хвилину, щоб відзначити кращих із кращих Князівських воїнів ‒ за їхню силу, зі їхню стійкість, за їхню щоденну і щохвилинну запеклу і пекельну боротьбу із ворогом! За віру, надію, і впевненість у перемозі тих, хто за спинами наших Князівських воїнів!Вітаємо побратимів із відзначенням високими державними та відомчими нагородами! Ви творите історію сьогодення й майбутню історію! Ви ‒ найкращі!» ‒ пишуть на сторінці 14-ої ОМБр.