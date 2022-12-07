Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО

Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14-ої ОМБр імені князя Романа Великого відзначили державними нагородами.

Про це йдеться на сторінці бригади.

"Серед боїв і фронтових буднів ми знаходимо хвилину, щоб відзначити кращих із кращих Князівських воїнів - за їхню силу, зі їхню стійкість, за їхню щоденну і щохвилинну запеклу і пекельну боротьбу із ворогом! За віру, надію, і впевненість у перемозі тих, хто за спинами наших Князівських воїнів!

Вітаємо побратимів із відзначенням високими державними та відомчими нагородами! Ви творите історію сьогодення й майбутню історію! Ви - найкращі!" - йдеться у дописі.
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО


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Теги: 14 ОМБр, нагороди
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