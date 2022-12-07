Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Воїнів 14-ої ОМБр імені князя Романа Великого відзначили державними нагородами.
Про це йдеться на сторінці бригади.
"Серед боїв і фронтових буднів ми знаходимо хвилину, щоб відзначити кращих із кращих Князівських воїнів - за їхню силу, зі їхню стійкість, за їхню щоденну і щохвилинну запеклу і пекельну боротьбу із ворогом! За віру, надію, і впевненість у перемозі тих, хто за спинами наших Князівських воїнів!
Вітаємо побратимів із відзначенням високими державними та відомчими нагородами! Ви творите історію сьогодення й майбутню історію! Ви - найкращі!" - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці бригади.
"Серед боїв і фронтових буднів ми знаходимо хвилину, щоб відзначити кращих із кращих Князівських воїнів - за їхню силу, зі їхню стійкість, за їхню щоденну і щохвилинну запеклу і пекельну боротьбу із ворогом! За віру, надію, і впевненість у перемозі тих, хто за спинами наших Князівських воїнів!
Вітаємо побратимів із відзначенням високими державними та відомчими нагородами! Ви творите історію сьогодення й майбутню історію! Ви - найкращі!" - йдеться у дописі.
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