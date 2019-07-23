На «Ягодині» можуть бути затримки через протест поляків
Сьогодні, 11:10
12 квітня польські аграрії знову розпочали акцію протесту в Дорогуську.
Про це повідомляє Волинська митниця.
Її проведення попередньо погодили польськими правоохоронними органами до 24:00 14 квітня.
Однією з причин протесту є збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.
Можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до кордону з польського боку.
Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна через перегляд спеціальної карти, яку Держмитслужба оновлює щодня.
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Про це повідомляє Волинська митниця.
Її проведення попередньо погодили польськими правоохоронними органами до 24:00 14 квітня.
Однією з причин протесту є збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.
Можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до кордону з польського боку.
Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна через перегляд спеціальної карти, яку Держмитслужба оновлює щодня.
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