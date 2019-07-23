На «Ягодині» можуть бути затримки через протест поляків

На «Ягодині» можуть бути затримки через протест поляків
12 квітня польські аграрії знову розпочали акцію протесту в Дорогуську.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Її проведення попередньо погодили польськими правоохоронними органами до 24:00 14 квітня.

Однією з причин протесту є збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.

Можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до кордону з польського боку.

Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна через перегляд спеціальної карти, яку Держмитслужба оновлює щодня.

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Теги: протест, поляки, Ягодин
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